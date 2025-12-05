Jövőre 17 500 kárpátaljai pedagógus bére emelkedik

2026-tól jelentősen nő a kárpátaljai pedagógusok bére – erről tájékoztatott Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője. A béremelést az ukrán állami költségvetés tartalmazza, amelyet a Legfelsőbb Tanács fogadott el a 2026-os évre.

A döntés mintegy 17 500 kárpátaljai oktatási dolgozót érint, köztük általános és középiskolai tanárokat, nevelőket, óvodapedagógusokat és egyéb oktatási szakembereket.

Kétlépcsős béremelés

A pedagógusok jövedelme két ütemben növekszik:

2026. január 1-jétől 30%-os emelés,

2026. szeptember 1-jétől további 20%-os béremelés.

Az oktatásügyi szakemberek béremelésére összesen 64,6 milliárd hrivnyát irányzott elő az állami költségvetés. A megyei vezető szerint ez az elmúlt évek legjelentősebb, komplex béremelése az ágazatban, amely nemcsak az életszínvonal növelését, hanem a tanári pálya presztízsének erősítését is szolgálja a háborús időszakban.

Bileckij kiemelte, hogy a tisztességes bérezés „a tanárok iránti tisztelet és megbecsülés jele”, hiszen az oktatási dolgozók a fronton és a hátországban egyaránt hozzájárulnak Ukrajna jövőjének építéséhez azzal, hogy új generációt nevelnek.

