Закарпаття втретє представлено на Зборі угорців

Вже втретє Закарпаття взяло участь у Загальноугорських зборах, що проходили в Опустасері. Свою діяльність там представили громадська організація «Про Культура Субкарпатика» та Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ. Триденний захід відбувся з 27 по 29 червня та зібрав угорців з усього Карпатського басейну.

У завершальний день форуму Ільдіко Орос, президент організації «Про Культура Субкарпатика» та інституту ім. Ракоці, виступила в рамках панелі Огляд закордонного угорства з доповіддю на тему «Закарпаття в тіні війни».

Її виступ прозвучав щиро й зворушливо — з історичною достовірністю та особистими сімейними історіями. Вона розповіла про виклики, з якими стикається угорська громада Закарпаття — як упродовж останнього століття, так і в наші дні.

У межах панелі прозвучали також виступи представників угорських громад зі Словаччини та Трансильванії, які розширили загальну картину становища угорців за межами країни.

Яскравим фінальним акордом дня стало історичне сценічне дійство, яке прославляло силу духу та єдність народу: вірші, пісні, музика, танці й театралізована батальна сцена. Традиційна хода з 100-метровим угорським прапором, у якій взяли участь учасники, також не залишилася осторонь.

Для ГО «Про Культура Субкарпатика» та Інституту ім. Ракоці — це були три насичені дні — сповнені змісту, єднання та гордості за спільну культурну спадщину.

Фото: Kárpátalja.ma

Kárpátalja.ma