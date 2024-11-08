Зеленський призначив Мирослава Білецького головою Закарпатської ОВА

Президент України Володимир Зеленський 8 листопада призначив Мирослава Білецького головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №756/2024 на сайті президента.

Зазначимо, що 8 листопада Кабмін погодив призначення Мирослава Білецького на посаду голови Закарпатської обласної адміністрації.

З лютого 2021 року Мирослав Білецький обіймав посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації.

Раніше Зеленський звільнив Віктора Микиту з посади голови ОВА. Після його звільнення Мирослав Білецький був виконувачем обов’язків голови ОВА.

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