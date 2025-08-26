A jogász válaszol: nyelvhasználat a közéletben – 2. rész

Települési nyelvhasználat a gyakorlatban

A kisebbségi nyelvhasználat jogi lehetőségeit sokan ismerik elméletben, hallottak róla, de kevesebben tudják, hogyan lehet ezeket helyi szinten ténylegesen alkalmazni.

Ebben a részben bemutatjuk, miként működik a 10–15%-os szabály, hogyan dönthet egy település a kétnyelvűség bevezetéséről, és milyen konkrét lépések vezetnek a megvalósításhoz.

A 2022-es, majd 2023–2024-ben módosított Nemzeti kisebbségekről (közösségekről) szóló törvény szerint:

10%-os arány esetén (ún. „hagyományos jelenlét”) a települési önkormányzat dönthet úgy, hogy hivatalos feliratok, tájékoztatások, nyomtatványok és ügyintézés kétnyelvű legyen.

15%-os arány esetén („jelentős rész") a lehetőségek szélesebbek – például kampányanyagok, reklámok, közérdekű információk is lehetnek kétnyelvűek.

Fontos kiemelni, hogy ez a lehetőség nem automatikus jog – a helyi képviselő-testületnek kell határoznia róla.

Milyen döntéseket kell meghoznia az önkormányzatnak?

Hivatalos nyilatkozat – a képviselő-testület elfogad egy határozatot, amelyben kimondja a kisebbségi nyelv települési használatát. Alkalmazási területek kijelölése – például: Hivatali ügyintézés és nyomtatványok

Közérdekű táblák és utcanevek

Helyi rendeletek, közlemények

Turisztikai információs anyagok Felelős kijelölése – az önkormányzatnál egy személy vagy osztály feladata lesz a kétnyelvűség fenntartása. Költségvetés biztosítása – a feliratok, fordítások, nyomtatás költségeinek fedezése.

Hogyan lehet elkezdeni? – Lépésről lépésre

Lakossági felmérés – ha nincs friss hivatalos statisztika, érdemes önkéntes adatgyűjtéssel igazolni a nyelvi arányokat, statisztikailag felmérni a kisebbségi nyelven tanulók arányát, megvizsgálni az utóbbi népszámlálás adatait (Ukrajnában a 2011-es népszámlálási adatok érhetők el) stb. Jogi előkészítés – a vonatkozó törvények és módszertani útmutatók áttanulmányozása (a projekt közösségi oldalán és a publikált kiadványban is elérhetők). Mintahatározat – jogilag pontos szöveg, amit a képviselő-testület elé lehet terjeszteni. Lásd a cikk alatt csatolmányban. Bevezetési ütemterv – például első évben a hivatali ügyintézés és közterületi táblák, később turisztikai anyagok és online felületek. Lakosság tájékoztatása – sajtóközlemény, közösségi oldalak, lakossági fórum.

Jó példák a térségből

Beregszász : az utcanevek és közintézmények feliratai kétnyelvűek. A kistérségben több községben kétnyelvű üdvözlőtáblák és turisztikai információs táblák vannak.

: az utcanevek és közintézmények feliratai kétnyelvűek. A kistérségben több községben kétnyelvű üdvözlőtáblák és turisztikai információs táblák vannak. Szatmár megye (RO): a 20%-os romániai szabály alapján számos településen háromnyelvű feliratok (román–magyar–német) vannak.

Mire figyeljünk a gyakorlatban?

Fordítás minősége – a pontatlan vagy gépi fordítás rossz fényt vet a településre. Igaz sokan nem teszik első helyre, de a pontatlanság a kisebbségek felé lekezelő magatartást mutathat. Fontos megfelelő odafigyeléssel kezelni az említett problematikát. Következetesség – ha egyszer bevezetjük a kétnyelvűséget, azt minden felületen tartani kell. Közösségi bevonás – a lakosság jobban magáénak érzi a döntést, ha részt vehet a tervezésben (például feliratok szövegének jóváhagyásában). Új létesítmények névválasztásánál, vagy akár más olyan témakörben, amelybe a kistérség lakossága bevonható. A jogalap betartása – fontos figyelemmel követni az országban történő jogalkotást, mivel az államigazgatás és jogalkotás dinamikus jellege figyelhető meg az elmúlt években, és a háború és a politikai krízisek nagymértékben kihatnak a nyelvhasználattal kapcsolatos jogalkotásra.

