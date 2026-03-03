Bemehetnek-e a TCK munkatársai magánudvarokba és lakóházakba?

A mobilizáció nap mint nap számos kérdést vet fel a területi toborzási és szociális támogatási központok (TCK) munkatársainak jogköreivel kapcsolatban. Az egyik legérzékenyebb kérdés: jogszerű-e a behívók kézbesítése magánterületen – udvarokban, lakóházakban vagy mezőgazdasági földeken?

Artur Triholov ügyvéd kiemelte, hogy a magántulajdon sérthetetlen, és a TCK jogköreit a kormányrendeletek pontosan behatárolják.

Az 560-as kormányrendelet rögzíti azokat a helyeket, hol adhatnak át behívót. A TCK munkatársai az alábbi helyeken járhatnak el jogszerűen:

nyilvános helyeken (parkokban, utcákon, tereken),

tömeges tartózkodási helyeken (bevásárlóközpontokban, piacokon, pályaudvarokon),

ellenőrzőpontokon, a települések be- és kijáratánál,

munkahelyeken vagy oktatási intézményekben.

Az ügyvéd hangsúlyozza, hogy a rendelet nem jogosítja fel a TCK munkatársait arra, hogy engedély nélkül belépjenek magánterületre. Amennyiben a kapu zárva van, és a tulajdonos nem járul hozzá a belépéshez, a magánterületre való behatolás jogsértőnek minősül. Ilyen esetben a tulajdonos jogosult rendőrt hívni, és büntetőeljárás is indulhat.

Ki léphet be engedély nélkül egy magánlakásba?

Kizárólag a rendvédelmi szervek, és csak kivételes esetekben:

bírósági határozat (például házkutatási engedély) birtokában;

élet- vagy vagyonmentés céljából (például tűz esetén);

bűncselekményt elkövető személy közvetlen üldözése során.

„A TCK munkatársai ilyen jogkörrel semmilyen körülmények között nem rendelkeznek, még akkor sem, ha rendőrségi kísérettel vesznek részt az értesítésben”

– hangsúlyozta az ügyvéd.

A transkarpatia.net nyomán

Kárpátalja.ma