Bemehetnek-e a TCK munkatársai magánudvarokba és lakóházakba?
A mobilizáció nap mint nap számos kérdést vet fel a területi toborzási és szociális támogatási központok (TCK) munkatársainak jogköreivel kapcsolatban. Az egyik legérzékenyebb kérdés: jogszerű-e a behívók kézbesítése magánterületen – udvarokban, lakóházakban vagy mezőgazdasági földeken?
Artur Triholov ügyvéd kiemelte, hogy a magántulajdon sérthetetlen, és a TCK jogköreit a kormányrendeletek pontosan behatárolják.
Az 560-as kormányrendelet rögzíti azokat a helyeket, hol adhatnak át behívót. A TCK munkatársai az alábbi helyeken járhatnak el jogszerűen:
- nyilvános helyeken (parkokban, utcákon, tereken),
- tömeges tartózkodási helyeken (bevásárlóközpontokban, piacokon, pályaudvarokon),
- ellenőrzőpontokon, a települések be- és kijáratánál,
- munkahelyeken vagy oktatási intézményekben.
Az ügyvéd hangsúlyozza, hogy a rendelet nem jogosítja fel a TCK munkatársait arra, hogy engedély nélkül belépjenek magánterületre. Amennyiben a kapu zárva van, és a tulajdonos nem járul hozzá a belépéshez, a magánterületre való behatolás jogsértőnek minősül. Ilyen esetben a tulajdonos jogosult rendőrt hívni, és büntetőeljárás is indulhat.
Ki léphet be engedély nélkül egy magánlakásba?
Kizárólag a rendvédelmi szervek, és csak kivételes esetekben:
- bírósági határozat (például házkutatási engedély) birtokában;
- élet- vagy vagyonmentés céljából (például tűz esetén);
- bűncselekményt elkövető személy közvetlen üldözése során.
„A TCK munkatársai ilyen jogkörrel semmilyen körülmények között nem rendelkeznek, még akkor sem, ha rendőrségi kísérettel vesznek részt az értesítésben”
– hangsúlyozta az ügyvéd.
