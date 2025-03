A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) fő tevékenységi köréhez tartozik a speciális igényű és sérült gyermekek fejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása, nevelése. Ezen kívül a háború kezdete óta a Kárpátaljára érkező menekültek, valamint hátrányos helyzetű gyerekek és idősek számára biztosítanak segítséget. A szervezet jelenlegi helyzetéről és munkájáról Mező Diannát, a BJMSZ Korai Fejlesztő Központjának koordinátorát kérdeztük.

– Kérem, meséljen a Máltai Szeretetszolgálat alapvető célkitűzéseiről és arról, hogy milyen szerepet tölt be a szervezetben jelenleg.

– A Máltai Szeretetszolgálat fő mottója és célkitűzése is egyben: „A hit védelme és az elesettek megsegítése”. Szervezetünk több lábon áll: mozgássérült eszközkölcsönzőtől kezdve az élelmiszeradományokig sokféle tevékenységgel foglalkozik. Ezek közül az egyik a fejlesztésközpont, mely tíz éve indult, és számos tevékenységi körrel bővült az elmúlt időszakban. Az én szerepem pedig a szervezeten belül a fejlesztésre vonatkozik, a központ koordinátora, továbbá az egyik fejlesztője is vagyok.

– Miért tartják fontosnak a korai fejlesztést?

– A korai fejlesztés egy nagyon fontos nézőpont, mivel ahhoz, hogy a gyermekeink iskolás korukra zökkenőmentesen tudjanak tanulni, nagyon fontos, hogy az idegrendszerük optimálisan fejlett legyen. Ha viszont bármilyen idegrendszeri éretlenség, probléma lép fel kisgyermekkorban, és a szülők bizonytalanok, jó, ha tudnak kihez fordulni segítségért. Mivel a korai életkorban fejlődik legintenzívebben a gyermek, és ha ezekben a fejlődési ciklusokban elakadás vagy kimaradás történik, akkor azzal minél hamarabb foglalkozni, pótolni kell, mert ez az egész életét befolyásolhatja a gyereknek és a családnak is.

– Hogyan történnek a szűrések?

– A konzultációkat mi szervezzük, ahová a szülők el tudnak jönni a gyermekükkel együtt, és el tudják mondani észrevételeiket, problémájukat a szakembereinknek. A fejlesztőink pedig a szűrések alatt a gyerekekkel foglalkozva felmérik a gyerekek képességeit és nehézségeit, majd fejlesztéseket javasolnak ezek alapján. Ezt követően a szükséges fejlesztés lehetőségét is biztosítjuk – az egyes területeken ingyenesen – a gyerekeknek a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása jóvoltából. Ezen felül, ha úgy látják a trénerek, hogy bármilyen eltérés lenne, ami orvosi kivizsgálást igényel, akkor a szülőkkel megbeszélve ezen vizsgálatok elvégzését javasolják.

– Szóval, ha kiskorú gyermekemnél, akit iskolába készülök vinni, azt tapasztalom, hogy látásproblémái lehetnek, akkor őt elvihetem ebbe a központba, és elvégeznek rajta egy ilyen szűrővizsgálatot?

– Igen is, meg nem is. Az első lépés az, hogy jelentkezni kell a szervezetnél telefonon vagy személyesen, és kitölteni egy regisztrációs lapot. Ez alapján egyeztetünk a szülőkkel időpontot, amikor el tudnak jönni a konzultációra. Tehát a kérdésre válaszolva: igen, ha iskolába készülnek, és bármi problémát észlel a gyerek fejlődésében, akkor eljöhetnek hozzánk. Viszont mi nem végzünk orvosi vizsgálatot, hanem ahhoz képest vizsgáljuk a gyerekeket, amilyen fejlesztéseket biztosítunk, és nemcsak iskoláskorú, hanem óvodáskorú gyerekeket is fogadunk. Az elmúlt hónapban például heti, sőt akár heti két alkalommal is szűrést szerveztünk a nagy érdeklődés miatt. A szülőknek felhívjuk a figyelmét arra, hogy mi nem orvosok, hanem fejlesztők, trénerek vagyunk. Így a szűrést azokra a területekre vonatkozóan végezzük, amelyeken fejlesztést is tudunk biztosítani. Ez azonban nem váltja ki az orvosi konzultációt.

– Milyen problémákkal fordulhatnak Önökhöz?

– A fejlesztéseket illetően gyógymasszázs, beszédindító mozgásfejlesztés, logopédia, neurofeedback, bemer terápia érhető el a központban. Nagy lehetőség az számunkra, hogy a Bethlen Gábor Alap támogatja a szervezetet, a korai fejlesztőközpontot, hiszen így tudjuk biztosítani a fejlesztő foglalkozásokat is ingyenesen a szülők számára.

– Az eredeti célkitűzéseikhez képest miben változott a helyzet a Covid és a háború kezdete óta?

– Sok változás történt, mivel a fejlesztőközpont számára ez volt a legaktívabb időszak. Mivel a fejlesztést egyénileg végezzük a mai napig is, így ezt a Covid alatt is folytatni tudtuk. Az egyéni foglalkozások tehát engedélyezve voltak a megfelelő egészségügyi előírások betartásával. Összességében a pandémia a munkafolyamatot nem befolyásolta erőteljesen, inkább a szervezet szociális részére nyomta rá a bélyegét. A háború miatt azonban teljesen át kellett szervezni a szervezet munkáját, bár azért próbáltunk megmaradni az alapfeladatoknál. Ebben az időszakban sokkal több lett a segélyezés, sokkal több önkéntesünk is van. Mintegy 800 önkéntes vett részt a BJMSZ munkájában a háború kitörése óta. Továbbá a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal folyamatos kapcsolatban állunk, így munkatársaik gyakran jönnek ki hozzánk önkénteskedni.

– Az önkénteseik jelentős része tehát külföldről érkezik Kárpátaljára. Mi a helyzet a helyi fiatalokkal?

– Igen, külföldről aktívan érkeznek önkéntesek. A helyi fiatalokból nagyon kevesen maradtak. A háború kezdetekor sokkal több volt a segítő kéz.

– A fiatal önkénteseknek milyen feladatok jutnak, mi az ő szerepük?

– A mobil játszótér programunk keretein belül iskolákba, óvodákba látogatunk el, és itt mindig szükség van plusz két kézre. Ilyenkor olyan mozgásos játékokat visznek a gyerekekhez el a kollégák, melyekkel a gyerekek ki tudnak kapcsolódni, egy kicsit újra önfeledt gyerekek tudnak lenni, és az adott helyzettől el tudnak vonatkoztatni arra az egy-két-három órára, ameddig játszanak, kézműveskednek. Ez a projektünk is a gyerekek fizikai, mentális jólétére koncentrál. Ezen felül különböző logisztikai tevékenységekben is részt vállalnak.

– Zárásul a szeretetszolgálat kihívásairól szeretném kérdezni Önt.

– A kapacitás, az idő és az energia kérdése mindig kihívást jelent, mint minden más szervezetnél is.

