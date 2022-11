Kárpátalja anno: almaszüret

A Vörös Zászló 1984. október 13-i számában jelent meg Györke László beszámolója a Vörös Zászló Kolhoz almaszüretéről:

„Reggel még hatalmas zivatar söpört végig a tájon, megáztatva a gyümölcsfákat, a mezőt. De jutott bőségesen belőle a kertészetre is.

– Reggeli vendég hamar elmegy – vigasztalja a többieket Debreceni Jolán, a Vörös Zászló Kolhoz egyik gyümölcskertészeti csoportvezetője.

Valóban, néhány perc múlva elállt az eső, félóra múlva pedig már ragyogóan sütött a nap.

– Ha minden jól megy, délután már a teherautó, vagy a traktor is be tud jönni a kertbe. No, lányok, lássunk neki a szüretnek, sok a munka – biztatja a komszomol-ifjúsági csoport tagjait Debreceni Jolán.

Nem is kell kétszer mondani, a csapat elindul részlege felé.

A komszomol-ifjúsági csoportnak 38 hektáros termaalmája van. Szeptember utolsó hetében láttak hozzá betakarításához. A termésre nem panaszkodhatnak, a kedvezőtlen időjárás ellenére 80–90 mázsás hozamra számíthatnak. Csémi József, a gyümölcskertészet agronómusa ezzel kapcsolatban a következőket mondja: – Őszintén megvallva, tavaly a növényvédelem a kertben nem volt kielégítő, igen nagy mérvű volt az almafákon a varasodás. Az idén ezt a mulasztást be kellett hozni, ezért a permetezések számát hárommal növelnünk kellett. Munkánk meghozta a várt eredményt, hiszen az eddig eladott áru alma 80–85 százaléka első és második osztályú volt. Eddig egyébként mintegy 300 tonna almát adtunk el.

A több mint 400 hektáros gyümölcsösben átlagban 20—130 mázsás terméshozamot várnak. Hozzá kell tennünk, hogy a régebbi telepítésű részlegek, amelyeket még nem az intenzív módszer szerint ültettek, a terméshozam tekintetében jelentősen elmaradnak az újabb telepítésektől. A hat-hét éves spoor fajták például előreláthatólag 350–400 mázsát fognak adni hektáronként.

Debreceni Jolán csoportvezetővel megtekintettünk egy ilyen telepítést is. Az ágakon tömören, szinte fürtökben lógnak az almák.

A csoport egy régebbi telepítésű részlegére érkezünk. Már teljes lendülettel folyik itt a szüret. Somogyi Jolán, Makkai Mária, Debreceni Jolán, Kovács Katalin és Károlyi Irén kertészeket látjuk munka közben.

Somogyi Hanna és Farkas Eszter három ládába rakja külön az első, a másodosztályú almát, illetve a nem szabványosat.

– Első osztályú csak az lehet, amelyen semmilyen hibásodás nincs – mondja Somogyi Ilona. – Eddig nem panaszkodhatunk, hiszen a termésnek több mint a fele volt első osztályú.

A fák között feltűnnek a 2,5 mázsás konténerek. Milyen célt szolgálnak?

– Ebbe rakjuk azt az árualmát – veszi át újra a szót Csémi József –, amely az új hűtőtárolóba kerül. 150 ilyen konténerünk van már a tárolóban. Ezt az almát aztán később, mielőtt értékesítésre kerülne, osztályozzuk, s az előírásoknak megfelelően csomagoljuk.

Nem vitás, hogy ilyenkor, az almaszüret idején – mivel a szedést kézzel végzik – sokkal több munkaerőre van szükség. Találkoztunk a gyümölcsösben a técsői, a huszti kerületből jött vendégekkel, de alaposan kivették részüket az almaszüretből a kerületi kórház, a ruhagyár és az egészségügyi szakiskola dolgozói, illetve diákjai is.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma