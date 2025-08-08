Kárpátalja anno: Klein Jenő beregszászi ügyvéd versei

Egy évszázaddal ezelőtt sokan ismerték dr. Klein Jenő ügyvédet, művészetpártolót Beregszászban, akinek Kispál János álnév alatt számos újságban jelentek meg versei.

Ezúttal az ő életével és költészetével ismerkedhetünk meg.

Klein Jenő Tiszaszalkán született 1877-ben. Tanulmányait Kassán és Budapesten végezte, majd Beregszászban telepedett le és praktizált ügyvédként. A Beregszászi Magyar Irodalmi és Műpártoló Egyesület elnökeként, valamint több kulturális egyesület tagjaként sokat tett Bergszász kulturális életének fejlődéséért.

Rendszeresen jelentek meg versei a Kárpátalja, a Prágai Magyar Hirlap oldalain.

1905-ben Beregi Hírlap néven ellenzéki lapot alapított.

A 39. honvédtüzérezred kötelékében a román fronton küzdött az I. világháborúban. Súlyosan megsérült, és mint tüzérhadnagy szerelt le. Bronz vitézségi éremmel tüntették ki.

1919 áprilisában Beregszászban egyike volt azoknak, akik az ellenforradalom élére álltak. A kommunisták ezért börtönbe vetették és halálra ítélték.

Végül kiszabadították a börtönből, és hazatért Beregszászba, ahol tovább folytatta kulturális tevékenységét és ügyvédi munkáját. A Masaryk tér 3. szám alatt lakott. 1941-ben még írnak rólak a helyi sajtóban, azonban további sorsát nem ismerjük.

Versei közül ezúttal az Ügyvéd-kenyér címűt idézzük:

Magamnak vetettem

És másnak arattam.

A magam útjain

Sohasem haladtam.

Életem vén fáját

Bánat-lomb borítja:

Nincs, ki lelkemet

Magához szorítsa.

Sóhajok ködében

Kacagás nem terem:

Oh! keserű, véres

Fekete kenyerem.

(Beregszász, 1934. december 23.)

A fenti felvételen Klein Jenő látható. A kép a Madarász Elemér szerkesztésében 1940-ben Budapesten kiadott Magyar politikai és közigazgatási compass című könyvben található.

