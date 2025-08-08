Kárpátalja anno: Klein Jenő beregszászi ügyvéd versei
Egy évszázaddal ezelőtt sokan ismerték dr. Klein Jenő ügyvédet, művészetpártolót Beregszászban, akinek Kispál János álnév alatt számos újságban jelentek meg versei.
Ezúttal az ő életével és költészetével ismerkedhetünk meg.
Klein Jenő Tiszaszalkán született 1877-ben. Tanulmányait Kassán és Budapesten végezte, majd Beregszászban telepedett le és praktizált ügyvédként. A Beregszászi Magyar Irodalmi és Műpártoló Egyesület elnökeként, valamint több kulturális egyesület tagjaként sokat tett Bergszász kulturális életének fejlődéséért.
Rendszeresen jelentek meg versei a Kárpátalja, a Prágai Magyar Hirlap oldalain.
1905-ben Beregi Hírlap néven ellenzéki lapot alapított.
A 39. honvédtüzérezred kötelékében a román fronton küzdött az I. világháborúban. Súlyosan megsérült, és mint tüzérhadnagy szerelt le. Bronz vitézségi éremmel tüntették ki.
1919 áprilisában Beregszászban egyike volt azoknak, akik az ellenforradalom élére álltak. A kommunisták ezért börtönbe vetették és halálra ítélték.
Végül kiszabadították a börtönből, és hazatért Beregszászba, ahol tovább folytatta kulturális tevékenységét és ügyvédi munkáját. A Masaryk tér 3. szám alatt lakott. 1941-ben még írnak rólak a helyi sajtóban, azonban további sorsát nem ismerjük.
Versei közül ezúttal az Ügyvéd-kenyér címűt idézzük:
Magamnak vetettem
És másnak arattam.
A magam útjain
Sohasem haladtam.
Életem vén fáját
Bánat-lomb borítja:
Nincs, ki lelkemet
Magához szorítsa.
Sóhajok ködében
Kacagás nem terem:
Oh! keserű, véres
Fekete kenyerem.
(Beregszász, 1934. december 23.)
A fenti felvételen Klein Jenő látható. A kép a Madarász Elemér szerkesztésében 1940-ben Budapesten kiadott Magyar politikai és közigazgatási compass című könyvben található.
Marosi Anita
Kárpátalja.ma