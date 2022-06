Kárpátalja anno: Pisák András, nagypaládi juhász, énekes

Pisák András a beregi Márokpapiban látta meg a napvilágot 1925. március 19-én. Az 1950-es években nősült meg, s felesége révén került át az akkor még Szovjetunióhoz, ma Ukrajnához tartozó tiszaháti településre, Nagypaládra. Egész életében juhászként dolgozott. Így került kapcsolatba a pásztorénekekkel: „Sok éneket a mezőn tanultam a többi pásztortól, a tanyán, a fonóban is sokat énekeltünk. Ahogy az iskolából kikerültem, a mezőre mentem, sokszor kellett kinn hálni a jószággal. Dalolgatott az ember, ha jó kedve volt, vagy el volt keseredve, ha esett az eső, vagy csak unatkozott, a többiek meg hallgatták.”

Hangfelvételei tanúskodnak róla, hogy előadásmódját nemigen szabályozta a közösség: igazi pásztor-dalolás az, amelynek lassú tempója, díszítettsége, kötetlen ritmikája még a katonanótákban is érvényesül. Repertoárjának magját is a pásztortársadalom jellegzetes dallamanyaga képezi: a juhászdalok és balladák. A régebbi gyűjtések nyomán közismertté lett jellegzetes felső-tiszai népdalainkat tőle még az ezredforduló fiatal generációja is hiteles előadásban hallhatta.

A Magyar Tudományos Akadémia népzenekutatói, illetve az Etnofon Archívum számára Kiss Ferenc és Stoller Antal egyaránt terjedelmes hangzó gyűjtéseket készítettek vele. András bácsi fellépett a Táncháztalálkozón és a Pécsi Nemzetiségi Fesztiválon is; a kárpátaljai hagyományőrző rendezvényeknek és táboroknak pedig fáradhatatlan és igen népszerű résztvevője volt.

A Népművészet Mestere kitüntetést 2002-ben kapta meg.

2006-ban hunyt el.

Nótái meghallgathatók itt és itt.

Ízelítő az egyik Pisák András ének szövegéből:

Bereg Náni kiment az erdőre,

Lefeküdt a tőgyfa levelére,

Kettőt-hármat kurjanottam néki,

Kelj fel Náni, mer meglát valaki.

Fel kelt Náni, bement a csárdába,

Kilenc zsandár nyomon ment utána,

Bereg Náni, Bereg Náni kérlek,

Hova tetted a két gyermekedet.

Bereg Nánit a csendőr vallatja,

Édesanyja az ablakon hallgatja,

Bereg Náni, Bereg Náni kérlek,

Hova tetted a két gyermekedet.

Egyet tettem a tőgyfa tövébe,

Másikat a Tisza fenekére.

Bereg Nánit a csendőr kíséri,

A szeretője az ablakon nézi,

Ne nézd, babám, a gyászos életemet,

Mert minden évbe szenvedem ezeket.

Bereg Náni bokros pántlikája,

Nem teszi már többet a hajába,

Tedd el Náni, tedd el a ládába,

Majd jó lesz a kislányod hajáb.

Ha lányod lesz, jó lesz a hajába,

Ha fiad lesz meg a csárdás kalapjába.

(Felhasznált irodalom: http://nepmuveszetmesterei.hu/index.php/osszetett-kereses/444-pisak-andras)

Marosi Anita

Kárpátalja.ma