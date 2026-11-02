Kárpátalja anno: Vajas Klára verse Kárpátaljáról

Vajas Klára nyíregyházi polgári iskolai tanárnő, iskolaigazgató, költő és elbeszélő versei rendszeresen megjelentek a Kárpáti Magyar Gazda hetilapban az 1940-es években.

Vajas Klára több szállal is kötődött Bereg vidékéhez. Édesapja, Vajas Sándor Tákoson szolgált református lelkészként. Ő maga pedig Nagyberegen volt tanítónő.

Később átkerült Nyíregyházára, ahol a Kálvineum Református Polgári Iskola és Internátus megbízott igazgatójaként és tanáraként tevékenykedett. Magyar irodalmat és nyelvtant, történelmet, földrajzot, háztartástant tanított.

Emellett bibliakört vezetett, valamint aktív szervezője és vezetője volt a vásárosnaményi leányegyesületi életnek.

Tagja volt az Országos Református Tanáregyesületnek, az Országos Polgári Iskola Tanáregyesületnek, Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesületének, a Bessenyei Irodalmi Társaságnak, a Református Nőegyletnek és a Vöröskereszt Egyesületnek.

A mélyen református vallású szerző verseit, elbeszéléseit gyakran közölte a Debreczeni Protestáns Lap, a Református Figyelő és a Református Élet.

Több műve is megjelent könyv formájában. Hol járt Gyurika? című elbeszélését 1924-ben adták ki Beregszászban A Szeretet Kiskönyvtára sorozatban. Szintén ebben a sorozatban közölték Az Isten igéjének diadalmas vitéze című művét.

1927-ben jelent meg Beregszászban a Fehér Ilona című elbeszéléskötete, mely lányoknak szóló történeteket tartalmaz.

Emellett számos verseskötetet adott ki.

Életének 80. évében hunyt el 1977-ben Nyíregyházán.

Versei közül ezúttal az 1940-ben közölt Földrajzóra címűt idézzük:

Tanítom: itt a Borsó, itt a Gyil,

Técső alatt az erdős Nereszen.

Itt ugrál frissen, fehér habbá törve

a két Tisza a szürke köveken.

Itt a Latorca, itt folyik a Borzsa,

ez Verecke, ez a munkácsi vár,

és itt nyúlik el, kék ködbe takarva,

ábrándosan, a bús Szernye mocsár.

Vonal vonal mellé gyűlik a táblán,

a vetítőgép berreg és zizeg,

halvány kis kép vetődik fel a falra,

közömbösen nézik a gyermekek.

Én lekaszált fű jó illatát érzem,

napbujócskás erdő játszik velem,

fajtám és lelke csap felém a földből

és megremegtet – a történelem.

Nekem a térkép élet és valóság,

kiált a vonal, bármily hallgatag,

de jaj, szegénykék, kik a padban ültök,

nektek Borsó, Gyil, csak szavak, szavak!

A fenti kép a Latorca partján készült 1922-ben. A háttérben a munkácsi vár is kirajzolódik. A kép Fortepan oldaláról származik.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

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