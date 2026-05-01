A Técsői járás egyedi értékei: Olekszandr Orosz birtokmúzeuma

A Bustyaházai kistérségben egy különleges magángyűjtemény látogatható. Az Olekszandr Orosz által létrehozott úgynevezett birtokmúzeum egy családi udvarban kapott helyet, ahol a gyűjtő több évtizedes munkájának eredménye tekinthető meg.

A gyűjtemény egyik része numizmatikai és régiségtárgyakból áll. Az itt bemutatott érmék és egyéb tárgyak különböző korszakokból származnak. A tulajdonos régi eszközök restaurálásával is foglalkozik.

A porta egyik legjelentősebb eleme az úgynevezett „átlyukadt kövek” gyűjteménye. Ezek a kövek természetes úton, elsősorban víz hatására képződtek, amely idővel nyílásokat formált bennük. A több ezer darabot számláló kollekció a természetes folyamatok sokféleségét szemlélteti, mivel a kövek mérete, formája és szerkezete eltérő.

A helyszínen fából készült tárgyak is megtekinthetők. Ezek többsége gyökerekből és természetes formákból indul ki, és minimális emberi beavatkozással nyeri el végső alakját. A tárgyak között használati eszközök és díszítő jellegű alkotások egyaránt megtalálhatók.

A birtokmúzeum a térség kulturális, történeti és természeti értékeinek bemutatását szolgálja. A látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy egy magángyűjteményen keresztül ismerjék meg a vidék múltjának egyes elemeit.

