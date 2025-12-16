Kárpátaljai iskolások adventi vására Beregszászban

Jótékonysági adventi vásárt tartanak Beregszász főterén december 16-án. Az eseményen kárpátaljai iskolások árulják termékeiket. Az esemény célja, hogy a diákok és pedagógusaik közösen gyűjtsenek adományokat Ukrajna Fegyveres Erőinek támogatására.

A vásáron kézzel készített ajándéktárgyak, karácsonyi díszek, sütemények és egyéb, az ünnepi időszakhoz kapcsolódó portékák várják az érdeklődőket.

A befolyt összeget a diákok az Ukrán Fegyveres Erők részére adományozzák.

A jótékonysági adventi vásár a város lakói és vendégei részére egyaránt nyitott, a szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy részvételével és adományával támogassa a kezdeményezést.

