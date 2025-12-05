A „Karácsonyi tücsök” Ungvár új miniszobra

Ungvár újabb különleges miniszoborral bővült: december 4-én felavatták a „Karácsonyi tücsök” alkotást, amelyet a Masaryk-híd alatti gyalogos-aluljáróban helyeztek el. A mű a „Karácsonyi város Ukrajnában” elnevezésű projekt részeként valósult meg.

A hírt a közösségi oldalán osztotta meg Alekszandr Bohdanov helyi blogger, aki fotókat is közzétett a frissen felállított szoborról.

Egy zenélő tücsök és egy karácsonyi dallam története

Roman Murnik alkotása egy cilinderes tücsköt ábrázol, amint hegedűn játszik, és egy kövön ül. A kő alatt egy kis csengő található, amely tovább erősíti az ünnepi hangulatot. A szobor mellett a „Circenīša Ziemassvētki” című karácsonyi dal kottája is látható. A lett nyelvű művet 1900-ban írta Aspázia (Johanna Emīlija Lizete Rozenberga), a dal feldolgozása pedig 1980-ban vált ismertté, amikor Raimonds Pauls zeneszerző újra megszólaltatta.

Különleges helyszínen ünneplik a 125. évfordulót

A miniszobrot az Ungvár Hotel oldalán, a folyó bal partján található aluljáró falára rögzítették. Az ünnepélyes időpontot sem véletlenül választották: a mű felállításával a dal első publikációjának 125. évfordulójára emlékeznek.

Ungvár az elmúlt években számos apró köztéri alkotással vált ismertté, amelyek a város egyedi kulturális arculatát gazdagítják. A „Karácsonyi tücsök” újabb lépés abban, hogy a kárpátaljai megyeszékhely télen is igazi ünnepi hangulatot kínáljon a helyieknek és a látogatóknak egyaránt.

