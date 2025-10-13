Megnyitotta második üzletét az Avrora Beregszászban október 13-án.

A diszkontáruház a mindennapi élethez szükséges termékek széles választékát kínálja: háztartási cikkek, kozmetikumok, tisztítószerek, írószerek, játékok, szezonális áruk és kisebb elektronikai eszközök is megtalálhatók a polcokon – kedvező árakon.

Az üzletben már a nyitónapon nagy volt a forgalom.

Az új beregszászi üzlet megnyitásával a helyiek számára még kényelmesebbé vált a bevásárlás, hiszen mostantól a város két pontján is megtalálható az Avrora jól ismert sárga logója.

Az Avrora közvetlenül a Sinsay áruház mögött található.

Nyitvatartási idő: 8.00-21.00 (kijevi idő szerint).

Kárpátalja.ma