BeeHoney: családi méhészet, egyedi alkotásokkal
A BeeHoney egy csapi házaspár, Orbán Attila és felesége, Judit által működtetett családi méhészet. Attila a méhészet mindennapi feladatait végzi, míg Judit a méhviaszból készült kézműves termékek megalkotásával foglalkozik. Interjúnkban Judit mesélt a méhészet működéséről és a kreatív folyamatokról.
A kezdetekről
– Hogyan indult a BeeHoney?
– Apukám már régóta foglalkozik méhekkel, az ő példája hatott a férjemre is. Emellett sokat köszönhetünk egy debreceni méhész barátunknak is, akinek a sikerei is inspiráltak. A férjem idővel saját méhcsaládokat alakított ki, amelyeket folyamatosan fejleszt. Én inkább a folyamat végén kapcsolódok be, amikor már a méz feldolgozása történik.
– Hogyan jöttek a kézműves termékek?
– Teljesen természetesen. Először csak ajándékba készítettem néhány darabot. A pozitív visszajelzések után egyre többen kértek egyedi megrendeléseket, így fokozatosan kialakult a termékkínálatunk.
– Milyen nehézségekkel találkoztatok?
– A méhészet nagyon időjárásfüggő. Volt olyan év, amikor egy hideg tél után a méhcsaládok száma a negyedére csökkent. Emellett az időzítés is kihívás: nem akkor dolgozunk, amikor ráérünk, hanem amikor a méhek igénylik. A család, a munka és a méhészet összehangolása folyamatos szervezést igényel.
– Miért éppen a méhviasz?
– A méhviasz természetes alapanyag, nem tartalmaz mesterséges anyagokat, és több jótékony hatása is ismert. Olvastunk róla régebben, hogy a méhviasz égetésének gyulladáscsökkentő hatása van, és kiöli a baktériumokat a levegőből. Mivel a kisfiam légúti megbetegedéssel küzdött, így úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk a méhviaszt. A használata során érezhető különbséget tapasztaltunk a hagyományos gyertyákhoz képest.
Kézműves termékek mézből és méhviaszból
– Hogyan zajlik egy méhviaszból készült dísz készítése?
– Egy méhviasz dísz elkészítése mindig egy ötlettel kezdődik. Ezután kiválasztjuk a formát, előkészítjük az alapanyagokat, majd a felmelegített méhviaszt formába öntjük. A végén jön a díszítés – például szárított virágokkal –, ahol sokszor új ötletek is születnek.
– Milyen termékeket kínáltok jelenleg?
– Kezdetben mézzel és magvas mézekkel foglalkoztunk. Ezt követte a krémméz készítése, később pedig megjelentek a méhviasz gyertyák, amelyek ma már különböző formában és illatban is elérhetők. Ezenkívül propolisztinktúrát is készítünk, amely iránt szintén nagy az érdeklődés.
– Vállaltok egyedi megrendeléseket?
– Igen, szinte kizárólag azokat. Nincs tömeggyártás, minden termék egy kicsit más. Az egyik legemlékezetesebb munkánk egy magyar nemzeti színű méhviaszvirág-kompozíció volt, amelyet az iskolánk számára készítettünk.
A BeeHoney mint családi vállalkozás
– Mennyire családi vállalkozás a BeeHoney?
– Teljes mértékben az. A férjem a méhészeti munkáért felel, én pedig a kézműves termékekért. Mindenki hozzáteszi a maga részét.
– Mi a legnagyobb kihívás számotokra?
– Az időbeosztás. Jelenleg ez inkább hobbivállalkozás, így a mindennapi feladatok mellett kell időt találni rá. Gyakran mondom, hogy három műszakban dolgozom: reggel munka, délután család, este pedig jön az alkotás.
– Milyen terveitek vannak?
– Szeretnénk tovább fejlődni: bővíteni a termékpalettát és új ötleteket megvalósítani, amelyek közelebb hozzák az emberekhez a természetes méhészeti termékeket.
(Fotók: Orbán Judit)
Orbán Viktória
Kárpátalja.ma