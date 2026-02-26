Farkasnyomokat rögzítettek a Kárpáti Bioszféra Rezervátumban

A Kárpáti Bioszféra Rezervátum szakemberei a terület ellenőrzése során farkasnyomokat fedeztek el. A lenyomatokat a mancs formája, mérete és a ragadozó mozgásának jellemzői alapján sikerült beazonosítani.

A tájékoztatás szerint a farkasnyomokat gyakran összetévesztik a kutyákéval, azonban több lényeges különbség is megfigyelhető. A farkas elülső mancsának hossza általában 10-13 centiméter, a hátsóé pedig 9-12 centiméter, míg a legtöbb kutyánál ez ritkán haladja meg a 10 centimétert. A farkas mancsnyoma megnyúlt, ovális alakú, a párnák szorosan helyezkednek el, az ujjak szimmetrikusak, a karmok pedig jól láthatók és előre irányulnak.

Eltérés mutatkozik a mozgásmintában is. Míg a kutyák gyakran változtatják irányukat, addig a farkas egyenes vonalban halad, energiát takarítva meg.

A szakemberek szerint a farkas egy éjszaka akár 40-50 kilométert is megtehet, hosszú, egyenes nyomsort hagyva maga után.

