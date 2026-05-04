Rekordméretű desszert készült Kárpátalján

Gasztronómiai rekordot állítottak fel Kárpátalján. A beregszászi járási Mezőkaszonyban elkészítették Ukrajna eddigi legmagasabb croquembouche (ejtsd: krokambus) desszertjét.

A rekordkísérletre egy új üdülőkomplexum ünnepélyes megnyitója alkalmából került sor. A különleges desszertet Vaszil Tomiscs séf és csapata készítette el.

A több szintes cukrászati kompozíció magassága elérte a 3 méter 30 centimétert. Az építményhez összesen 6 338 profiterolt használtak fel, amelyeket krémmel töltöttek meg, majd karamellel rögzítettek egymáshoz.

A desszert elkészítése nyilvános volt, így a látogatók a helyszínen követhették végig a rekordméretű édesség összeállításának folyamatát.

Az eredményt hivatalosan is bejegyezték az Ukrán Rekordok Könyvébe, mint az ország legmagasabb croquemboucheja.

