Rekordméretű desszert készült Kárpátalján
Gasztronómiai rekordot állítottak fel Kárpátalján. A beregszászi járási Mezőkaszonyban elkészítették Ukrajna eddigi legmagasabb croquembouche (ejtsd: krokambus) desszertjét.
A rekordkísérletre egy új üdülőkomplexum ünnepélyes megnyitója alkalmából került sor. A különleges desszertet Vaszil Tomiscs séf és csapata készítette el.
A több szintes cukrászati kompozíció magassága elérte a 3 méter 30 centimétert. Az építményhez összesen 6 338 profiterolt használtak fel, amelyeket krémmel töltöttek meg, majd karamellel rögzítettek egymáshoz.
A desszert elkészítése nyilvános volt, így a látogatók a helyszínen követhették végig a rekordméretű édesség összeállításának folyamatát.
Az eredményt hivatalosan is bejegyezték az Ukrán Rekordok Könyvébe, mint az ország legmagasabb croquemboucheja.