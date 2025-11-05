Határőrök mentettek meg egy sérült baglyot Kárpátalján

Mondik Márta Kárpátalja ma

Kárpátalján határőrök mentettek meg egy sérült baglyot, amelyet az út szélén találtak.

Az esetről az UAnimals állatvédő szervezet számolt be a Facebook-oldalán. Mint írták, az egyik katona magához vette a bajba jutott madarat, majd kapcsolatba lépett a szervezettel, hogy szakszerű segítséget kapjon.

Egy ornitológus tanácsokkal látta el a határőrt, és speciális eleséget is küldött a bagoly számára. A gondoskodásnak köszönhetően a madár állapota javul, már elkezdte kinyújtani szárnyait.

A terv szerint, amint a bagoly kinyitja sérült szemét és teljesen felépül, visszaengedik a természetbe. Addig is annál a katonánál marad, aki elsőként segített rajta.

