Határőrök mentettek meg egy sérült baglyot Kárpátalján

Kárpátalján határőrök mentettek meg egy sérült baglyot, amelyet az út szélén találtak.

Az esetről az UAnimals állatvédő szervezet számolt be a Facebook-oldalán. Mint írták, az egyik katona magához vette a bajba jutott madarat, majd kapcsolatba lépett a szervezettel, hogy szakszerű segítséget kapjon.

Egy ornitológus tanácsokkal látta el a határőrt, és speciális eleséget is küldött a bagoly számára. A gondoskodásnak köszönhetően a madár állapota javul, már elkezdte kinyújtani szárnyait.

A terv szerint, amint a bagoly kinyitja sérült szemét és teljesen felépül, visszaengedik a természetbe. Addig is annál a katonánál marad, aki elsőként segített rajta.

Kárpátalja.ma