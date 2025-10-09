Hattyúcsalád érkezett a Hatrác-patakra

Hat hattyú tűnt fel a Hatrác-patak vizén október 8-án – két felnőtt madár és négy fiatal fiókájuk. Erről a Nagydobronyi kistérség számolt be a Facebookon. A kecses vízimadarak rövid idő alatt igazi látványossággá váltak a környéken.

A hattyúk megjelenése mindig nagy örömet okoz a helyieknek, hiszen ezek a nemes madarak ritkán maradnak hosszabb ideig a patak mentén. Bár korábban is előfordult, hogy a hattyúk megpihentek a Hatrácon, rendszerint továbbálltak – valószínűleg a nyugodtabb, fészkelésre alkalmasabb vizeket keresve.

A Nagydobronyi kistérség területén nem ritka, hogy a tavaszi és őszi időszakban hattyúkat látnak a helyiek. A szakértők szerint a környék vizei ideális pihenőhelyet kínálnak számukra, sőt, akár fészkelésre is alkalmasak lehetnek.

A most felbukkanó hattyúcsalád gyorsan a falu beszédtémájává vált. Nem csoda, hiszen ritka és megható pillanat testközelből megfigyelni a természet egyik legszebb és legméltóságteljesebb teremtményét.

