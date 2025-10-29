Interaktív térkép mutatja be a Kárpátalja területén eltűnt templomokat

A „Kulturális Platform” civil szervezet építészek és kutatók közreműködésével interaktív térképet készített a Kárpátalján elpusztult vagy eltűnt fatemplomokról és kőtemplomokról, hogy megőrizzék a térség szakrális örökségének emlékét.

A digitális térképen összesen 156 vallási épület szerepel: 101 fatemplom, 29 harangtorony és 26 kőtemplom. Ezek a műemlékek a XX–XXI. század során különböző okokból semmisültek meg vagy tűntek el.

Több esetben a templomokat szándékosan torzították meg: hagyományos elemeket cseréltek le, új tetőszerkezeteket építettek, illetve a környező fákat kivágták, ami rontotta a műemlékek történelmi környezetét és hitelességét.

A projekt kezdeményezői szerint a térkép célja nem csupán a veszteségek dokumentálása, hanem a figyelem felhívása Kárpátalja egyedülálló építészeti örökségének védelmére. A fatemplomok és harangtornyok a helyi kulturális identitás szerves részét képezik, ezért az új online eszköz segítheti a kutatókat, a helyi közösségeket és a turistákat abban, hogy jobban megértsék a régió történelmi értékeit és a megőrzésük fontosságát.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net