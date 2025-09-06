Kárpátalja ma: 600 éves tölgyfa Munkácson

A Munkácsi Szent Márton Kórház udvarán található tölgyfát tartják a város legidősebb fájának. A fa törzsének vizsgálatai alapján a fa körülbelül 600 éves lehet – írta a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán szeptember 6-án.

A legenda szerint 1853-ban I. Ferenc József osztrák császár ennek a tölgyfának a közelében sebesült meg. Az uralkodóra apácák találtak rá, és ők nyújtottak számára segítséget.

A kórház udvarában álló tölgyfa nemcsak botanikai emlékmű, hanem a történelmi folytonosság és a kulturális érték szimbóluma is, amely Munkács több mint 600 éves történelmére emlékezteti a lakosokat és a vendégeket –

olvasható a városi tanács oldalán.

Kárpátalja.ma