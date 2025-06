Kárpátalja ma: eperszezon Várkulcsán

Mihajlo Habel gazdánál is javában tart az eperszezon. A munkácsi járási Várkulcsán (Kljucsarki) élő és dolgozó termelőről és finomságairól a Munkácsi Városi Tanács írt a Facebook-oldalán.

A várkulcsai gazdánál különböző fajtájú finom eper található: Romba, Clery, Lucia, Jolie és Malvina típusok. Az epret Kárpátalján értékesítik.

Az idei év nagy kihívás elé állította a gazdaságot, mivel Mihajlo Habel gazda elmondása szerint a fagyok miatt a termés 30%-a tönkrement.

Egy bokorról körülbelül 300 gramm epret takarítanak be. Mintegy 2 hektár eperültetvényről akár 12 tonna termést is betakaríthatnak. A legkésőbbi fajta, a Malvina június végére érik be.

Az epren kívül görögdinnyét, búzát és csemegekukoricát termesztenek. Bár az országos problémák és az éghajlatváltozás nehezíti a gazda munkáját,

Mihajlo Habel kitart, és mint az elmúlt 11 évben, a továbbiakban is a földeken akar dolgozni.

Kárpátalja.ma

Fotók: Munkácsi Városi Tanács