Kárpátalja ma: ünnepi díszben Beregszász

Az adventi időszakban egyre jobban várjuk a karácsonyi díszek kihelyezését és a városok ünnepi fényáradatának felvillanását.

Beregszászban is elkezdődött a karácsonyra hangolódás időszaka. A Vérke‐parti város főterén már feldíszítették a karácsonyfát, s a Hősök tere, valamint a Budapest park is ünnepi öltözetet kapott. Mindemellett idén is megnyílik az Ice Land műjégpálya a Kossuth téren. Amennyiben a járványügyi előírások lehetővé teszik, ismét ingyen korcsolyázhatnak az iskolások.





Fotó: Олександр Сільченко



Kárpátalja.ma