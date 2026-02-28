Kinyíltak az első sáfrányok Kárpátalján

Az idei év első sáfrányai már a héten kivirágoztak megyénkben. A felmelegedésnek köszönhetően a jövő héten várható a sáfrányvirágzás csúcsa Kárpátalján.

A sáfrány általában március elejétől májusig virágzik – mindez azonban függ az időjárási viszonyoktól és a hó olvadásának ütemétől is. Idén az első virágok már február utolsó hetében megjelentek, ami a tavasz korai érkezését jelzi.

A tavaszi virágok megfigyelésének legnépszerűbb helyszínei közé tartozik a Munkács melletti Nyírhalmi Arborétum (Berezniki), az Alsókalocsai Krókuszok-völgy, Drágabártfalva (Drahobrat), a Csornohirszkij-hegygerinc, a Kukul hegy és a Gorgánok hegység.

A növény szerepel Ukrajna Vörös Könyvében, ezért leszakítani vagy eltiporni szigorúan tilos.

A sáfrányszezon minden évben turistákat és fotósokat vonz Kárpátaljára. A sáfrányvirágoktól lila rétek a megye egyik legszebb tavaszi látványosságai.

Kárpátalja.ma