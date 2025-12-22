Egy lúd okozott forgalmi dugót Ungváron

Szokatlan okból alakult ki forgalmi torlódás Ungváron, a Szobránci utcán: egy magabiztosan sétáló lúd „vette birtokba” az úttestet, percekre megbénítva az autós forgalmat. Az esetről Vitalij Glagola újságíró is beszámolt.

Szemtanúk szerint a madár nyugodt tempóban lépkedett a forgalmas útszakaszon, mit sem törődve az egyre növekvő kocsisorral.

A rendhagyó jelenet néhány percig tartott, végül a szárnyas elhagyta az úttestet, így a közlekedés ismét zavartalanul megindulhatott. Az eset gyorsan mosolyt csalt az arra járók arcára, és emlékeztetett arra, hogy a városi közlekedésben néha nem csak az emberek diktálják a tempót.

Kárpátalja.ma