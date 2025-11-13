Márton-napi élmények a Nagyberegi Tájházban

Márton napja (november 11.) a naptári év egyik fontos fordulópontja. Ez a nap zárja le a gazdasági évet, ezen a napon kóstolják meg az újbort és vágnak libát, innen ered a mondás: „Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik.” A Márton-napi lampionos felvonulás pedig a reményt és a szeretet fényét szimbolizálja a sötétedő őszi-téli időszakban.

A hagyományok szellemében a Nagyberegi Tájházban idén is méltó módon emlékeztek meg Szent Márton napjáról. A gazdasági év lezárását és az őszi betakarítás ünneplését egy izgalmas, interaktív program keretében élhették át a részt vevő gyermekek.

A november 12-i eseményre két magyar iskola diákjai látogattak el. Beregszászból érkeztek iskolások, és a Tulipán Tanoda Somi gyermekcsoportjának gyermekjátékosai vettek részt a foglalkozáson.

A program a Márton-napi hagyományok felidézésével vette kezdetét.

A gyerekek körében beszélgetés indult a jeles nap szimbólumairól és motívumairól. A szervezők elmondták nekik Szent Márton, a katona és püspök legendáját, aki nagylelkűségből megosztotta köpenyét egy koldussal, és akinek emlékét a libák rejtették el, amikor püspökké akarták választani.

Az elméleti ráhangolódás után a somi gyermekcsoport bemutatója következett. A résztvevők átvonultak a tájház közelében lévő Tulipán Tanoda épületében, hogy ott mutassák be Márton-napi körjátékukat. A gyermekjátékosok vidám, autentikus libás körjátékokkal elevenítették fel a Márton-napi hagyományokat Lőrinc Zsuzsanna oktató vezetésével. Már a program kezdetén megtanulták a résztvevők, hogy aki Márton napján libát nem eszik, az egész éven éhezik. Így a körjátékok befejezését követően a szervezők libazsíros kenyérrel kínálták a gyerekeket.

A program csúcspontjaként a tájház foglalkoztató termében az ügyes kezű fiatalok lámpásokat készítettek. A gyerekek önállóan alkottak, a kreatív munka során mindenki saját üveglámpását díszítette fel.

A napot egy igazi, ínycsiklandó gasztronómiai élmény zárta. A gyermekek egy része a tájház konyhájában szorgoskodott, ahol igazi különlegességet, túróval töltött almát készítettek. A frissen töltött almákat, valamint az őszi kerti termést, a sütőtököt a tájház kemencéjében sütötték ki. A hagyományos kemencés finomságok elfogyasztása méltó lezárása volt az eseménynek, emlékeztetve mindenkit arra, hogy az őszi munka gyümölcse édes és megosztásra vár.

A Nagyberegi Tájház ismét egy kiváló helyszínként szolgált a kárpátaljai magyar hagyományok élményszerű átadásához.

A program a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében valósult meg a Hagyományok Háza Kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével A rendezvényt a Csoóri Sándor Alap támogatta.

Fotók: Kárpátalja.ma

Gál Adél

Kárpátalja.ma