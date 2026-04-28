Kárpátalja ma: szürkemarhák a Técsői járásban

A técsői járási Darván (Kolodne) egy helyi gazda a magyar szürke szarvasmarha tenyésztésével foglalkozik.

A gazdaságban jelenleg több mint 80 egyedet számláló állomány található. A magyar szürke szarvasmarha Közép-Európa egyik legrégebbi szarvasmarhafajtája, amelyet erős felépítése, ellenálló képessége és jellegzetes megjelenése – világosszürke színe és nagy, ívelt szarvai – tesz különlegessé. A fajta a podóliai típushoz tartozik, és a múltban elsősorban igavonóként, valamint húsállatként tartották.

A 20. század során, különösen a mezőgazdaság iparosodásának időszakában, a magyar szürke állománya jelentősen visszaesett. A korszerűbbnek tartott, nagyobb hozamú fajták fokozatosan kiszorították, így a szürkemarha a kihalás szélére került. A megőrzésére irányuló programoknak köszönhetően azonban az állomány később stabilizálódott.

A darvai gazdaság tevékenysége hozzájárul a fajta fennmaradásához és a genetikai sokféleség megőrzéséhez. Az állatok tartása ugyanakkor sajátos szakértelmet és elkötelezettséget igényel, hiszen a szürkemarhák a hagyományos tartási körülmények között érzik jól magukat, és kevésbé alkalmazkodnak az iparszerű állattartáshoz.

A kezdeményezés turisztikai szempontból is figyelemre méltó. Az autentikus vidéki gazdálkodás iránt egyre nagyobb az érdeklődés, így az ilyen gazdaságok lehetőséget kínálnak az úgynevezett agrár- és ökoturizmus fejlesztésére. A látogatók számára különleges élményt jelenthet a ritka fajta megismerése, valamint a hagyományos állattartás mindennapjaiba való betekintés.

Szakemberek szerint az ehhez hasonló kezdeményezések hozzájárulnak a helyi közösségek identitásának erősítéséhez, a hagyományok továbbadásához, valamint a vidéki térségek fenntartható fejlődéséhez.

Kárpátalja.ma