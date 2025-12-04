Új gasztronómiai különlegesség Kárpátalján

Kárpátalja egy új édes különlegességgel gazdagodott: a helyi ASA Sweets cukrászati vállalat bemutatta „Ungvári vár” elnevezésű tortáját. A süteményt az ungvári vár történelmi épülete ihlette.

A desszertet a cukrászati vállalat képviselői a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Turisztikai és Üdülési Főosztályának, valamint a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum vezetőivel tartott találkozón mutatták be.

A torta alapját a darált mogyoróval dúsított habcsók adja. A recept része a természetes vaníliával készült főzött krém, valamint egy réteg sós karamell, amely kiegyensúlyozza az ízeket.

A kompozíciót fehér csokoládéból készült dekoráció koronázza meg, amely az ikonikus ungvári vár formáját idézi.

Kárpátalja.ma