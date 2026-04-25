Virágba borultak a gesztenyefák Munkácson

A „szakura szezon” után a gesztenyefák kezdenek virágokat bontani Munkács főterén – a Munkácsi Városi Tanács a Facebook-oldalán pénteken.

A legtöbb gesztenyefa a Cirill és Metód téren, valamint a Duchnovics téren nő. Ezeken a helyszíneken összesen 88 fa található, amelyeket 1999. december 6-án ültették a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából.

A tavasszal virágzó fák egyedülálló hangulatot teremtenek a Munkácson, amely minden évben vonzza mind a helyi lakosokat, mind a város vendégeit.

