Kopogtató: elég-e 6 év erőszakért?

Vannak még csodák, igaz, hozzánk abból sem a prémium minőség jut el. Örüljünk annak, hogy egyáltalán történik valami elfogadható. Nem jó, de nem is rossz, tehát elmegy. Kicsit ilyen érzésem támadt a felsővereckei erőszaktevők ügyének lezárása kapcsán.

2021-ben nem messze Lemberg és Kárpátalja határán néhány kiskorú úgy döntött, hogy egy pincébe lecsalnak és megerőszakolnak egy 14 éves lányt. Évekig húzták-halasztották az ügyet, míg végül sikerült kikönyörögni elérni a bíróságnál, hogy kimondják az ítéletet. Ehhez szó szerint meg kellett mozgatni az országot.

Végül fejenként hat év börtönbüntetést kaptak az elkövetők.

Az áldozatnak 682 napig kellett várnia az igazságszolgáltatásra.

És még „szerencsésnek” mondható, mert többezer sorstársának még annyi se jut napjainkban, hogy egyáltalán bíróság elé kerüljön az ügye. Manapság már az is valami, ha az ítélethozók igazságot szolgáltatnak. Tegyük hozzá: ehhez az is kellett, hogy egy ügyvédi iroda álljon ki az áldozat mellett.

Bevallom, amikor tavaly ősszel írtam erről az esetről, nem hittem, hogy pár hónap múlva rács mögé küldik az elkövetőket.

Hónapról-hónapra tologatták az időpontokat, és ezzel mondhatjuk, hogy éveket nyertek. 2021 augusztusától 2025. február 7-ig kellett várni arra a napra, amikor kiszabták végre a fejenként 6 év letöltendőt és a kártérítés kifizetését. Tekintettel arra, hogy egy emberölést akár 7 évvel is meg lehet úszni, viszonylag elfogadhatónak tűnik a 6 év börtön.

Azt viszont nem rejtem véka alá, hogy szerintem nem született túl erős ítélet.

Háromszor hat év se fog helyrehozni egy tönkretett emberéletet. Háromszor hat év is kevés egy 14 éves lányért, még akkor is, ha az áldozat nem egy jómódú környék gazdag családjának gyermeke, hanem egy Isten háta mögötti faluban élő nagymama valószínűleg nem túl tehetős unokája. És csak remélhetem, hogy lesz valaki, aki segít ennek a lánynak boldogulni az életben. Mert egy ilyen traumából talpraállni sokszor több év is kevésnek bizonyul.

Az pedig egy másik kérdés, hogy 6 év elég lesz-e arra, hogy felfogják az elkövetők tettük súlyosságát.

Sajnos a legtöbb bűnöző (köztük több sorozatgyilkos) hasonló kaliberű tettekkel kezdi „karrierjét”. Hogy 2031-ig megjavulnak-e ezek a fiúk, nem tudni. Mindenesetre jobb lenne, ha a rendszer nem tévesztené szem elől őket a szabadulásuk után sem.

Vigyázzunk magunkra , egymásra ! Más nem fog. Erre a felsővereckei erőszaktevők esete sötét példa.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Nyitókép: AI illusztráció

