Mesterségem címere: angoltanár

Kutasi Cintiával, a Péterfalvai Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény angoltanárával beszélgettünk a kezdetekről, a mindennapjairól és a jelenlegi válsághelyzetről. A fiatal pedagógus a jövőben is tanárként szeretne dolgozni és tovább képezni magát.

– Mesélj kicsit magadról, a diákéveidről!

– Forgolányban születtem és nőttem fel. Itt végeztem az általános iskolát, majd a Péterfalvai Református Líceumban érettségiztem. Már kisiskolás koromtól érdeklődtem az angol nyelv iránt, és mindenképpen a szülőföldemen szerettem volna továbbtanulni. Így esett a választásom a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol nyelv és irodalom szakára. 2023-ban diplomáztam alapképzésen, majd ezt követően jelentkeztem a mesterképzésre, amit idén nyáron sikeresen befejeztem. Diákéveimre jó szívvel emlékszem vissza: igyekeztem lelkiismeretesen tanulni, de számomra ugyanolyan fontosak voltak az osztályközösségek, a barátságok és a közös élmények is.

– Kik inspiráltak abban, hogy tanári pályára lépj? Vannak-e a családodban, esetleg baráti körödben pedagógusok?

– Elsősorban a tanáraim inspiráltak, akikre ma is szívesen emlékszem vissza. Türelmesen és lelkesen segítettek nekem és a többieknek a tanulásban. Bár a közeli családomban nincs pedagógus, van egy kedves unokatestvérem, aki alsós tanítóként dolgozik, tőle is sokat hallottam a tanítás szépségeiről és nehézségeiről. Emellett a barátaim közül többen is a tanári hivatást választották, ami megerősített abban, hogy én is ezt az utat válasszam.

– Mikor és hol kezdtél el tanítani?

– A diplomámat 2023 nyarán vettem át, és ősszel már munkába is álltam angoltanárként a Péterfalvai Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézményben. Az indulás nem volt könnyű – heti 24 tanórás órarend várt rám, ami igazi kihívás volt, főleg pályakezdőként. Mondhatni, egyből a mély vízbe kerültem, de sokat tanultam belőle.

– Miért pont a tanári pálya, ezen belül pedig az angol nyelv mellett döntöttél?

– Az angol nyelvet mindig is szerettem. Ez a nyelv rengeteg élményt adott nekem, és szeretném, ha mások is így éreznének vele kapcsolatban. A tanítás pedig valahogy természetesen jött: jó érzés látni, ha valaki megért valamit a segítségemmel.

– Mivel foglalkozol a tanítás mellett?

– Tanítás mellett eddig nem vállaltam más elfoglaltságot, mert a munka mellett mesterképzésen is tanultam, ami sok időt és energiát igényelt. Ugyanakkor hétvégenként a gyülekezetben gyermekevangelizációs alkalmakat tartok, ahol a bibliai történeteknek van központi szerepük.

– A háború miatt kialakult online oktatás mennyire befolyásolta egy pedagógus munkáját, továbbá a diákok hozzáállását a tanuláshoz? Milyenek az eredményeik?

– A háború miatt kialakult online oktatás nagy változást jelentett a pedagógusok és a diákok számára is. Én még a főiskolán tanultam, amikor egy negyedévünk online zajlott. Idén pedig – már tanárként – két hetet vettem részt online oktatásban karantén miatt. Véleményem szerint sok tanuló számára nehezebb volt az otthoni tanulás, kevésbé voltak motiváltak, és több segítségre volt szükségük. Összességében az online oktatás megmutatta, mennyire fontos a személyes jelenlét és a közvetlen kapcsolat tanár-diák között, amit nem lehet pótolni virtuálisan.

– Vannak sikerélményeid a munkádban? Ha igen, melyeket emelnéd ki ezek közül?

– Igen, vannak sikerélményeim a munkámban. Az egyik legnagyobb siker számomra, amikor látom, hogy a tanulóim megértik és elsajátítják az anyagot. Ezenfelül kistérségi tanulmányi vetélkedőn már második éve sikerült dobogós helyezést elérni, és innen továbbjutottunk a megyei fordulóra. Emellett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által meghirdetett tanulmányi vetélkedőn is jó eredményeket értünk el, ami azt mutatja, hogy a tanulók sikeresen tudják kamatoztatni a tanultakat.

– Mi a mottód, pedagógusi hitvallásod?

– A tudás hatalom. De a bölcsesség az, hogyan használod. Tanárként fontosnak tartom, hogy a tanulók ne csak ismereteket szerezzenek, hanem tanulják meg azokat felelősen alkalmazni.

– Hogyan néz ki egy napod?

– A napjaim tanárként igazán mozgalmasak és változatosak. Reggel korán kelek, hogy időben beérjek az iskolába. Minden nap dolgozom, így amikor hazaérek, még nincs vége a munkának – dolgozatokat javítok, a következő napra készülök, emellett az otthoni teendőkről sem feledkezem meg.

– A munka mellett jut idő pihenésre?

– Tanárként sok a feladat és az előkészítés. Mégis fontosnak tartom, hogy legyen időm feltöltődni, ezért tudatosan próbálok kis szüneteket beiktatni a mindennapokba. A szabadidőmet is igyekszem aktívan vagy nyugodtan eltölteni, hogy megőrizzem az energiámat.

– Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

– A jövőben szeretnék nyitott maradni az új lehetőségekre, és igyekszem a mindennapokat tudatosan élni, miközben folyamatosan tanulok és fejlődök – szakmailag és emberileg egyaránt.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma