Mesterségem címere: szépségtanácsadó, szempilla- és szemöldökstylist, sminkes

Van, aki szakmát választ, és van, aki hivatást talál. Kromák Nikoletta számára a szépségipar az évek során nemcsak munkává, hanem küldetéssé vált. Szempilla- és szemöldökstylistként, sminkesként és a Mary Kay szépségtanácsadójaként immár tíz éve dolgozik azon, hogy vendégei ne csupán szebbek, hanem magabiztosabbak is legyenek. A Mesterségem címere rovatban az ő útjáról, kihívásairól és hitvallásáról beszélgettünk.

– Hogyan indult az utad a szépségipar felé? Volt-e gyerekkori álmod, ami ebbe az irányba mutatott?

– Nem tudom azt mondani, hogy gyerekkoromban tudtam volna, hogy ezt fogom csinálni. Inkább hobbiként indult minden. Körülbelül tíz éve kezdtem el sminkelni, először csak magamat, majd barátokat, ismerősöket. A szempillázás is így jött az életembe – kíváncsiságból, unaloműzésként kezdtem el tanulni.

Az első két évben otthon dolgoztam, kisebb körben. Akkor még nem gondoltam, hogy ebből hivatás lesz.

– Mi volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy ebből valóban hivatás lesz?

– Amikor egy barátnőm szalont nyitott, meghívott, hogy csatlakozzak hozzá. Eleinte nem is sminkesként mentem, hanem szépségtanácsadóként, mert a Mary Kay termékeivel is foglalkoztam, és ebben láttam üzleti lehetőséget.

Ahogy teltek az évek, egyre több vendéget vállaltam sminkesként, majd jött a szempillaépítés, a szemöldökformázás, a tartós festés és a laminálás, később pedig a szempillalifting. Idővel oktatni is kezdtem – mindez fokozatosan, természetes módon alakult ki. Akkor éreztem először, hogy ez több mint hobbi – ez az én utam.

Szempillastylist

– Mitől jó egy szempillastylist?

– Szerintem a folyamatos fejlődéstől. A tapasztalat nagyon fontos, de azt idővel lehet megszerezni. Ami az elején számít, az az alázat, a türelem és az, hogy valaki valóban szeresse, amit csinál.

A szépségiparban elengedhetetlen a képzés: én évente több tanfolyamon veszek részt, mind a szempilla, szemöldök, mind a smink területén.

Fontos, hogy ne csak technikailag fejlődjünk, hanem emberileg is. A vendég nem csupán szépülni jön, hanem bizalmat is ad, amit felelősségteljesen kell kezelni.

– Mi a leggyakoribb tévhit a szempillaépítéssel kapcsolatban?

– Sokan azt gondolják, hogy a műszempilla minden esetben károsítja a saját pillákat. Ez nem igaz, ha szakszerűen készül, megfelelő anyagokkal és technikával. Emellett ma már sokan választják a természetesebb megoldásokat, például a szempillaliftinget, ami a saját pillákat emeli meg és teszi látványosabbá.

– Mennyire fontos a folyamatos képzés ebben a szakmában?

– Elengedhetetlen. Nemcsak technikailag kell fejlődni, hanem trendekben, anyagismeretben, kommunikációban is. A vendégek bizalmat adnak, ezt felelősséggel kell kezelni.

Mary Kay szépségtanácsadó

– Mit jelent számodra a Mary Kay márkával dolgozni?

– Ez számomra nem egyszerű munka, hanem hivatás. Kezdetben üzleti lehetőségként tekintettem rá, de idővel szakmailag rengeteget adott. Segíteni tudok a vendégeknek, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb arcápolási rutint és sminktermékeket.

Rendszeresen tartok ingyenes, kötetlen szépségórákat, ahol az érdeklődők kipróbálhatják a termékeket, megismerhetik bőrtípusukat, és tanácsot kaphatnak – vásárlási kötelezettség nélkül. Március 8-hoz közeledve külön Mary Kay ajándékcsomagokat is lehet nálam rendelni, illetve elérhetők ajándékutalványok is, hogy szeretteiket meglephessék.

– Inkább értékesítés vagy inkább tanácsadás?

– A kettő együtt működik. Ahhoz, hogy hitelesen tudjak ajánlani, ismernem kell a vendég igényeit. Az értékesítés csak akkor működik jól, ha mögötte valódi tanácsadás áll.

– Hogyan változott a nők hozzáállása az önápoláshoz az elmúlt években?

– Nagyon sokat változott. A fiatalabb generáció tudatosabban ápolja a bőrét és hamarabb kezd el sminkelni. Az idősebb korosztály számára ez nehezebb, de ők is egyre nyitottabbak. Ma már sok olyan vendégem van, aki korábban csak egy krémet használt, most viszont tudatosan építi fel a rutinját.

Sminkes

– Alkalmi smink vagy hétköznapi szépség – melyik áll közelebb hozzád?

– Én a természetesebb, elegáns sminkeket szeretem. Az alkalmi smink sem feltétlenül jelent erőset vagy sötétet – lehet finom és kifinomult is. A vendégeim többsége ezt az irányt kedveli.

– Mit tartasz alapnak a sminkelésben?

– Egy jó minőségű CC krém vagy alapozó – főként a fényvédő miatt –, egy szempillaspirál és egy rúzs vagy szájfény elegendő, hogy valaki ápolt és üde legyen. A mai termékek nemcsak szépítenek, hanem védenek is.

– A trendeket követni fontosabb, vagy az egyéniséget kiemelni?

– A trendeket ismerni kell, de az egyéniséget kell kiemelni. Minden sminkesnek megvan a saját „kézírása”, és minden nőnek megvan a saját stílusa. A cél, hogy a kettő harmonikusan találkozzon.

– Volt olyan vendéged, akinek a reakciója különösen emlékezetes maradt?

– Igen, főleg menyasszonyoknál. Amikor valaki azt mondja, hogy még soha nem érezte magát ilyen szépnek, az mindig megható. Ezek azok a pillanatok, amelyek megerősítenek abban, hogy jó úton járok.

– Mit látsz: ma mennyire fontos a nők számára az önápolás?

– Egyre fontosabb. Nemcsak esztétikai kérdés, hanem lelki is. Egy óra a szalonban sokszor feltöltődés is.

– A szépség inkább külső vagy belső kérdés?

– A kettő együtt. Ha valaki belül nincs rendben, azt kívül sem lehet teljesen elfedni. A smink és az ápoltság segít, de az igazi ragyogás belülről indul.

Szemöldökstylist

– Ma már több területen is dolgozol. A sminkelés, a szépségtanácsadás és a szempillaépítés mellett szemöldökformázással is foglalkozol. Mesélj erről!

– Szempillaliftinggel, szemöldökformázással, tartós festéssel és laminálással is foglalkozom.

Oktatásban is aktív vagyok: egyéni és kiscsoportos – általában kétfős – tanfolyamokat tartok, ukrán és magyar nyelven, mindig személyre szabott időpontokkal. De természetesen ez nem csak a szemöldökre vonatkozik, a szempillaépítés és a sminkelés fortélyait is elsajátíthatják tőlem a tanulóim.

– Milyen kihívásokkal szembesül ma egy női vállalkozó Kárpátalján?

– Az alkalmazkodóképesség kulcsfontosságú. Az elmúlt évek nehézségei – gazdasági változások, vendégkör átalakulása – komoly kihívást jelentettek. Sok stabil vendég külföldre költözött, új helyzetekhez kellett alkalmazkodni. Az országban kialakult helyzet miatt nőként gyakran egyszerre kell helytállni több szerepben. Nem könnyű, de a kitartás és a folyamatos fejlődés hosszú távon eredményt hoz.

– Mi motivál minden nehézség ellenére?

– A vendégek bizalma és az elismerés. Az, hogy visszajárnak, ajánlanak másoknak, és látom az örömöt az arcukon.

– Mit tanácsolnál azoknak a fiatal lányoknak, akik most keresik az útjukat?

– Legyenek kitartóak, alázatosak, és folyamatosan képezzék magukat. Csak akkor vágjanak bele valamibe, ha szívvel-lélekkel tudják csinálni.

– Köszönöm Nikolettának, hogy megosztotta velem, velünk szakmai útját és tapasztalatait – további sikereket és sok elégedett vendéget kívánok!

