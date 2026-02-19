38 ezer hrivnyára nőtt a mentőorvosok átlagbére Ukrajnában

A mentőorvosok átlagbére 38 ezer hrivnyára emelkedett Ukrajnában. A béremelés a sürgősségi egészségügyi ellátás megnövelt finanszírozásának köszönhető.

Erről Viktor Ljasko egészségügyi miniszter számolt be közösségi oldalán február 18-án.

A 2026-os évben a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat keretében működő Orvosi Garanciaprogramból 13,1 milliárd hrivnyát különítettek el a sürgősségi ellátásra, ami több mint 2 milliárd hrivnyával haladja meg a tavalyi összeget.

Kulcsfontosságú döntés volt az alapkapitációs díj 375 hrivnyára történő emelése. Ennek köszönhetően januárban és februárban a sürgősségi központok további 306 millió hrivnyához jutottak. Az illetékesek hangsúlyozzák: a többletforrásokat elsősorban azoknak a szakembereknek a béremelésére kell fordítani, akik nap mint nap kivonulnak a riasztásokhoz, nem pedig tartalékként kell az intézmények számláin maradniuk.

2026-ban további változások is életbe léptek:

első alkalommal vezettek be 1,7-es korrekciós együtthatót a vidéki térségek számára;

a hegyvidéki közösségek esetében megmaradt az 1,2-es szorzó.

Emellett idén motivációs pótlékot is bevezettek a harci cselekmények által érintett régiókban dolgozó mentősök számára. Januárban erre a célra 115,7 millió hrivnyát fordítottak. A kiegészítő juttatásban hét megye sürgősségi dolgozói részesülnek: Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja, Mikolajiv, Szumi, Harkiv, Herszon és Csernyihiv megye.

A legtöbb régió már teljesítette a számítási modellben meghatározott alapcélt, amely szerint a sürgősségi orvosok fizetésének el kell érnie a legalább 35 ezer hrivnyát.

Jelenleg 35 ezer hrivnyás fizetést kapnak a mentőorvosok többek között Ternopil, Csernyihiv, Csernyivci, Odessza és Zaporizzsja megyében, valamint Kijevben.

35 ezer hrivnyát meghaladó jövedelemről számoltak be a sürgősségi orvosok körében Dnyipropetrovszk, Kijev, Kirovohrad, Harkiv, Herszon, Szumi, Hmelnickij, Ternopil és Cserkaszi megyében, valamint Kárpátalján is.

Kárpátalja.ma