A 8 leggyakoribb hiba fogmosáskor

Fogorvosok elárulták, milyen fogmosási hibákat követnek el a leggyakrabban a pácienseik.

Bár a fogak egészségi állapotát genetikai tényezők és egyes betegségek is jelentősen befolyásolhatják, sok múlik a fog- és szájápolási szokásokon. Azt ugyanis a legtöbb ember tudja, hogy a fogmosás rendkívül fontos, sokan azonban nem megfelelő technikát alkalmaznak fogaik tisztán tartására. A BuzzFeed több fogorvost is megkérdezett, hogy feltárja a fogmosáskor leggyakrabban elkövetett hibákat – mutatjuk, melyek ezek.

Túl agresszív fogmosás

Az alapos fogmosás elengedhetetlen az ételmaradékok és a baktériumok eltávolításához. Ennek ellenére ügyelni kell arra, hogy a fogkefét ne nyomjuk rá túlzottan a fogunkra és az ínyünkre. „Az agresszív fogmosás az íny visszahúzódásához és a szabaddá vált fognyak szuvasodásához is vezethet” – figyelmeztetett dr. Jason Macik fogorvos.

Sok beteg nagyon erősen rányomja a fogaira az elektromos fogkeféjét, ez azonban károsítja az ínyt és a fogzománcot. Pedig elég lenne csak óvatosan, 45 fokos szögben megdöntve hozzáérinteni a kefét a fog és az íny találkozásához, és az elektromos eszköz elvégzi a dolgát magától

– magyarázta dr. Nicole Mackie fogpótlásszakértő.

Azonnali szájöblítés

A fogkrémben lévő fluorid akkor fejti ki fogzománc-erősítő hatását, ha fogmosás után legalább két percig a fogakon hagyjuk a krémet. Nem érdemes tehát azonnal kiöblíteni a szánkat vízzel, amint végeztünk a sikálással.

Szájvíz használata közvetlenül fogmosás után

Az előbb taglalt ok miatt az sem megfelelő, ha közvetlenül a fogmosás után öblögetünk szájvízzel. „Ez eltávolítja a fluoridos fogkrémet, amely a fogakon maradt a fogmosás után, ezáltal gyengíti annak előnyös hatásait” – mutatott rá dr. Mackie. Ebben az esetben is érdemes tehát kivárni azt a bizonyos két percet.

A fogkefe túl ritka cserélése

„A fogkeféken idővel elszaporodhatnak a baktériumok, a sörték pedig elhasználódnak. A fogkefét vagy a fogkefefejet három havonta és minden betegség után ajánlott lecserélni a higiénia és a biztonság érdekében” – emelte ki dr. Eddy J. Sedeño fogszabályozás-specialista.

Fogmosás közvetlenül evés vagy ivás után

Nagyon sokan közvetlenül cukros, illetve savas ételek és italok – például paradicsom, narancs, vagy kávé – fogyasztása után mosnak fogat. Ezzel azonban csak azt érik el, hogy a savak miatt kissé felpuhult fogzománcot károsítani tudja a fogkefe. A probléma kiküszöbölésére dr. Mackie azt javasolja, hogy étkezés és ivás után legalább 30 percet várjunk, mielőtt sikálni kezdenénk a fogainkat.

Nedvesen tárolt fogkefe

Használat után tilos zárt tokba vagy szekrénybe, fiókba tenni a még nedves fogkefét. „A nedves környezet ideális táptalaj a baktériumok számára. Inkább várjuk meg, amíg a kefe teljesen megszárad a levegőn, és csak utána tegyük el a helyére” – tanácsolta a fogpótlásszakértő.

Fogmosás utáni fogselymezés

A helyes fogápolási rutinnal része a foselymezés, a fogmosás és a nyelvtisztítás is – és ezeket pontosan ebben a sorrendben is kell elvégezni. A fogselyemmel eltávolíthatjuk a fogak közé ragadt ételmaradékokat, így a kefe alaposan megtisztíthatja a fogközöket is – magarázta dr. Irina Vaiman Kessler fogorvos. A fordított sorrendnek tehát nincs túl sok értelme.

Fogmosás szénnel vagy szódabikarbónával

Az elmúlt években népszerű trend lett, hogy sokan szénalapú termékeket és szódabikarbónát használnak a fogak tisztítására és fehérítésére. A szakértők azonban ezt nem javasolják.

Ezek rendkívüli módon koptathatják a fogakat. Bár rövid távon látványos eredményt érhetnek el, hosszú távon nagyon is károsak lehetnek az ilyen termékek, mert tönkretehetik a fog védelmet adó külső rétegét

– hívta fel a figyelmet dr. Melissa Alfonso Sedeño fogorvos.

hazipatika.com