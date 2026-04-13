A hajhullás hétköznapi okai nőknél

Egyre több hajszál marad a kefében vagy a lefolyóban? A hajhullás nőknél gyakori jelenség, de nem mindig betegség áll mögötte. Összegyűjtöttük a leggyakoribb okokat.

A hajhullás sok nő számára ijesztő tapasztalat, különösen akkor, ha hirtelen vagy tartósan jelentkezik. Pedig a háttérben gyakran egészen mindennapi tényezők állnak: akár egy rossz frizura is gondot okozhat.

Hajhullás lehetséges okai nőknél

A vashiány az egyik leggyakoribb női ok a hajritkulás mögött. Nem csak erős hajhullás, hanem fáradtság, sápadtság is kísérheti. Fontos: gyanú esetén laborvizsgálat szükséges, nem találgatás. A huzamos ideig fennálló stressz „átállíthatja” a hajat nyugalmi fázisba. Ennek eredménye lehet az egyenletes, diffúz hajhullás, akár hónapokkal a stresszes időszak után. A pajzsmirigy túlműködése és alulműködése is hatással lehet a haj állapotára. A haj ilyenkor elvékonyodhat, fénytelenebbé válhat, és többet hullhat. Hirtelen súlyvesztésnél a szervezet „spóroló üzemmódba” kapcsolhat. A haj növekedése ilyenkor nem elsődleges – ezért átmeneti hajhullás jelentkezhet. A gyakori hajvasalás, göndörítés nemcsak a hajszálat, hanem a fejbőrt is megterheli. A haj töredezhet, ritkulhat a hatására. Egyes gyógyszerek mellékhatásként hajhullást okozhatnak. Ez gyakran visszafordítható, de fontos, hogy ne hagyd abba a kezelést orvosi egyeztetés nélkül. A túl gyakori szoros copf vagy konty folyamatos húzást okoz. Ez hosszú távon károsíthatja a hajhagymákat, főleg a homloknál.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha a hajhullás hónapokig tart.

Ha csomókban hullik, foltok jelennek meg.

Ha egyéb tünetek is társulnak.

A hajhullás sokszor jelzés – érdemes komolyan venni.

Forrás: hazipatika.com