A hajhullás hétköznapi okai nőknél

Kárpátalja.ma Egészség

Egyre több hajszál marad a kefében vagy a lefolyóban? A hajhullás nőknél gyakori jelenség, de nem mindig betegség áll mögötte. Összegyűjtöttük a leggyakoribb okokat.

A hajhullás sok nő számára ijesztő tapasztalat, különösen akkor, ha hirtelen vagy tartósan jelentkezik. Pedig a háttérben gyakran egészen mindennapi tényezők állnak: akár egy rossz frizura is gondot okozhat.

Hajhullás lehetséges okai nőknél

  1. A vashiány az egyik leggyakoribb női ok a hajritkulás mögött. Nem csak erős hajhullás, hanem fáradtság, sápadtság is kísérheti. Fontos: gyanú esetén laborvizsgálat szükséges, nem találgatás.
  2. A huzamos ideig fennálló stressz „átállíthatja” a hajat nyugalmi fázisba. Ennek eredménye lehet az egyenletes, diffúz hajhullás, akár hónapokkal a stresszes időszak után.
  3. A pajzsmirigy túlműködése és alulműködése is hatással lehet a haj állapotára. A haj ilyenkor elvékonyodhat, fénytelenebbé válhat, és többet hullhat.    
  4. Hirtelen súlyvesztésnél a szervezet „spóroló üzemmódba” kapcsolhat. A haj növekedése ilyenkor nem elsődleges – ezért átmeneti hajhullás jelentkezhet.  
  5. gyakori hajvasalás, göndörítés nemcsak a hajszálat, hanem a fejbőrt is megterheli. A haj töredezhet, ritkulhat a hatására. 
  6. Egyes gyógyszerek mellékhatásként hajhullást okozhatnak. Ez gyakran visszafordítható, de fontos, hogy ne hagyd abba a kezelést orvosi egyeztetés nélkül.  
  7. túl gyakori szoros copf vagy konty folyamatos húzást okoz. Ez hosszú távon károsíthatja a hajhagymákat, főleg a homloknál.  

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

  • Ha a hajhullás hónapokig tart. 
  • Ha csomókban hullik, foltok jelennek meg. 
  • Ha egyéb tünetek is társulnak.

A hajhullás sokszor jelzés – érdemes komolyan venni.

Forrás: hazipatika.com