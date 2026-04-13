A hajhullás hétköznapi okai nőknél
Egyre több hajszál marad a kefében vagy a lefolyóban? A hajhullás nőknél gyakori jelenség, de nem mindig betegség áll mögötte. Összegyűjtöttük a leggyakoribb okokat.
A hajhullás sok nő számára ijesztő tapasztalat, különösen akkor, ha hirtelen vagy tartósan jelentkezik. Pedig a háttérben gyakran egészen mindennapi tényezők állnak: akár egy rossz frizura is gondot okozhat.
Hajhullás lehetséges okai nőknél
- A vashiány az egyik leggyakoribb női ok a hajritkulás mögött. Nem csak erős hajhullás, hanem fáradtság, sápadtság is kísérheti. Fontos: gyanú esetén laborvizsgálat szükséges, nem találgatás.
- A huzamos ideig fennálló stressz „átállíthatja” a hajat nyugalmi fázisba. Ennek eredménye lehet az egyenletes, diffúz hajhullás, akár hónapokkal a stresszes időszak után.
- A pajzsmirigy túlműködése és alulműködése is hatással lehet a haj állapotára. A haj ilyenkor elvékonyodhat, fénytelenebbé válhat, és többet hullhat.
- Hirtelen súlyvesztésnél a szervezet „spóroló üzemmódba” kapcsolhat. A haj növekedése ilyenkor nem elsődleges – ezért átmeneti hajhullás jelentkezhet.
- A gyakori hajvasalás, göndörítés nemcsak a hajszálat, hanem a fejbőrt is megterheli. A haj töredezhet, ritkulhat a hatására.
- Egyes gyógyszerek mellékhatásként hajhullást okozhatnak. Ez gyakran visszafordítható, de fontos, hogy ne hagyd abba a kezelést orvosi egyeztetés nélkül.
- A túl gyakori szoros copf vagy konty folyamatos húzást okoz. Ez hosszú távon károsíthatja a hajhagymákat, főleg a homloknál.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
- Ha a hajhullás hónapokig tart.
- Ha csomókban hullik, foltok jelennek meg.
- Ha egyéb tünetek is társulnak.
A hajhullás sokszor jelzés – érdemes komolyan venni.
