A hőguta első jelei 

A nagy forróságban hőguta alakulhat ki, ami pedig súlyos, akár életveszéles állapotot is eredményezhet. Mutatjuk, hogyan ismerhetjük fel az első jeleit, és mit javasolt tenni, hogy megelőzzük a bajt.

Testünk úgy fejlődött ki, hogy egy bizonyos hőmérsékleti tartományon belül működjön ideálisan, mind a túl hideg, mind pedig a túl meleg idő súlyos hatással lehet az egészségünkre. A nyári hónapokban természetesen a forróság jelenthet kiemelt veszélyt, a legmelegebb napokon elérheti – sőt át is lépheti – a hőmérő higanyszála a 40 fokot. Ilyenkor jelentősen megnő a hőguta kockázata is, főleg akkor, ha fizikailag is megterhelő tevékenységet végzünk. A Mayo Clinic összegyűjtötte azokat a tüneteket, amelyek felhívhatják a figyelmet ezze a veszélyes állapotra.

A hőguta tulajdonképpen a testünk túlmelegedését jelenti, ami olyankor jelentkezik, ha hosszú ideig nagyunk magas hőmérsékleten, illetve sokáig végzünk megterhelő fizikai aktivitást. Persze a legsúlyosabb állapot akkor következik be, ha mindkettő párhuzamosan jelentkezik, vagyis a nagy forróságban dolgozunk vagy sportolunk. A hőkárosodásnak több szakasza van, és a hőguta a legsúlyosabb, ez olyankor fordulhat elő, ha a testhőmérséklet 40 °C-ra vagy magasabbra emelkedik. Kezelés nélkül ez az állapot gyorsan károsíthatja az agyat, a szívet, a veséket és az izmokat. A hőguta ezért sürgősségi ellátást igényel, és minél tovább késlekedünk ezzel, annál jobban növekszik a súlyos szövődmények, vagy akár az életveszélyes állapot kockázata.

A hőguta tünetei

Magas testhőmérséklet : a hőguta egyik elsődleges jele a 40 Celsius-fok vagy annál magasabb maghőmérséklet.

: a hőguta egyik elsődleges jele a 40 Celsius-fok vagy annál magasabb maghőmérséklet. Zavartság, különös viselkedés: a hőguta okozhat zavartságot, izgatottságot, zavarodott beszédet vagy ingerlékenységet.

a hőguta okozhat zavartságot, izgatottságot, zavarodott beszédet vagy ingerlékenységet. Fejfájás: a hőguta lüktető fejfájást okozhat.

a hőguta lüktető fejfájást okozhat. Rendellenes izzadás: a meleg időjárás okozta hőguta esetén a bőr forrónak és száraznak érződik. Megerőltető testmozgás okozta hőguta esetén azonban az izzadás az átlagosnál is intenzívebb lehet.

a meleg időjárás okozta hőguta esetén a bőr forrónak és száraznak érződik. Megerőltető testmozgás okozta hőguta esetén azonban az izzadás az átlagosnál is intenzívebb lehet. Hányinger és hányás: a hőgutában szenvedő személynél gyomorégés jelentkezhet, amit hányinger, hánás követhet.

a hőgutában szenvedő személynél gyomorégés jelentkezhet, amit hányinger, hánás követhet. Kipirult bőr: a bőr kipirosodhat a testhőmérséklet emelkedésével.

a bőr kipirosodhat a testhőmérséklet emelkedésével. Szapora légzés: a légzés szaporává és felületessé válhat.

a légzés szaporává és felületessé válhat. Szapora pulzusszám: a pulzus jelentősen megnőhet, mivel a hőstressz rendkívüli terhet ró a szívre, hogy segítsen hűteni a testet.

Mit tegyünk, ha a hőguta tüneteit tapasztaljuk?

A legfontosabb természetesen a megelőzés: a nap legforróbb óráiban húzódjunk árnyékba, vagy lehetőség szerint egy klimatizált helyiségbe. Ne feledkezzünk a fokozott hidratálásról sem, hiszen a nagy melegben a testünknek sokkal több folyadékra van szüksége. Enyhébb esetben a test hűtésével még elhárítható a a hőszabályozás zavara, súlyosabb esetben azonban az sem segít, halálhoz vezethet, ezért hőguta esetén életmentő lehet a gyors elsősegélynyújtás, ez pedig a minél gyorsabb lehűtést jelenti. Emellett az érintetthez hívjunk mentőt, az egyszerű vizes borogatás ugyanis ez esetben már nem segthet.

