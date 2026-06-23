A málna tápanyagtartalma és egészségügyi hatásai 

Frissen egyre kevesebb ideig kapható a málna, és sajnos nagyon gyorsan meg is romlik. De ezt a csodagyümölcsöt akár fagyasztva is megéri gyakran fogyasztani.

Egyre kevesebb helyen, egyre kisebb kiszerelésben és egyre drágábban vásárolhatunk friss málnát, pedig nem csupán remek íze miatt érné meg gyakrabban enni belőle. Sokak kedvenc gyümölcse ugyanis egy igazi tápanyagbomba – figyelmeztette Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

Mint írták, a málna természetesen frissen a legfinomabb, azonban nagyon gyorsan megromlik. Emiatt érdemes lehet lefagyasztani, így ráadásul nem csupán tovább áll el, de a benne rejlő vitaminok és antioxidánsok nagy részét is megőrzi. „A málna még lefagyasztva is jóval egészségesebb, mint sok más gyümölcs” – fogalmaztak a szekértők.

Ezt rejti a málna

A KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint 100 gramm málna elfogyasztásával 52 kilokalóriányi energiához, 1,2 gramm fehérjéhez, 0,7 gramm zsírhoz, 5,4 gramm szénhidráthoz – amelyből 4,4 gramm cukor –, valamint 6,5 gramm rosthoz jut a szervezet. Ez a mennyiség ráadásul képes fedezni a napi ajánlott C-vitamin- és mangánbevitel mintegy harmadát.

Ezenkívül folsavban, K-vitaminban és rézben is bővelkedik a málna. Kiemelendő továbbá E-vitamin- és káliumtartalma is.

Így hat a szervezetre ez a csodagyümölcs

A málna számos jótékony hatást gyakorol a szervezetre. Egyebek mellett az alábbiak mondhatóak el róla.

A benne lévő C-vitamin segíti az immunrendszer megfelelő működését, fokozza a szervezet védekezőképességét, valamint támogatja a vas felszívódását.

segíti az immunrendszer megfelelő működését, fokozza a szervezet védekezőképességét, valamint támogatja a vas felszívódását. Kálium – és magnéziumtartalma hozzájárul a szív, az izmok és a szervezet vízháztartásának kiegyensúlyozott működéséhez.

– és magnéziumtartalma hozzájárul a szív, az izmok és a szervezet vízháztartásának kiegyensúlyozott működéséhez. A benne található tanninok lassítják a keményítő lebomlását, ezzel segítik a vércukorszint szabályozását.

A benne rejlő értékes növényi vegyületek – úgymint az antocianinok, a flavonoidok és a rezveratrol – antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásúak, vagyis segíthetnek a sejteket károsító szabad gyökök semlegesítésében.

Magas, nagyjából 85 százalékos víztartalmának köszönhetően a kalóriatartalma rendkívül alacsony.

A málna cukor- és zsírtartalma is minimális, ugyanakkor bőségesen tartalmaz rostokat , amelyek támogatják az emésztést, serkentik az anyagcserét, valamint hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak.

, amelyek támogatják az emésztést, serkentik az anyagcserét, valamint hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak. Alacsony glikémiás indexe miatt cukorbetegek is fogyaszthatják.

Forrás: hazipatika.com

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