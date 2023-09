A memóriára is pozitív hatással lehetnek a háziállatok

Feltétel nélküli szeretet, allergia elleni védelem, depresszió és magány csökkentése – sok előnye lehet egy háziállat tartásának. Most azonban a házikedvencek egy újabb pozitív hatására derült fény, amely a kognitív egészséggel, a memóriával kapcsolatos – állítja egy floridai tanulmány.

Egy házikedvenccel való hosszú távú kapcsolat késleltetheti a memóriavesztést és a kognitív hanyatlást. A háziállattartás különösen a verbális munkamemória, például a szavak memorizálása szempontjából előnyös – számolt be a CNN a Floridai Egyetem kutatásának eredményeiről.

Nem csak a kutya és a macska segít

Ez az első tanulmány, amely a háziállattartás időtartamának a kognitív egészségre gyakorolt hatását vizsgálja. Ráadásul az eredményeink szerint nem csak a kutyák és a macskák képesek felpörgetni az agyat – mondta a CNN-nek Jennifer Applebaum, a tanulmány első szerzője. A szociológus doktorjelölt hozzátette:

a vizsgálatban részt vevők nyulakat, hörcsögöket, madarakat, halakat és hüllőket is gondoztak.

Az eredményeket összegezve a kutatásból kiderült, hogy az öt vagy annál több évig tartó háziállattartás hozta a legnagyobb hasznot, ez ugyanis mérhetően késleltette a kognitív hanyatlást a háziállat nélküli emberek hanyatlási üteméhez képest – mondta el Dr. Tiffany Braley klinikai neuroimmunológus. Szerinte az eredmények korai bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a hosszú távú állattartás védelmet nyújthat a kognitív hanyatlással szemben.

Ennek oka a kutatók szerint valószínűleg a stresszben keresendő: korábbi tanulmányok ugyanis rámutattak a stressznek az agy egészségére gyakorolt negatív hatásaira. Ahogy azt is bizonyították már, hogy egy háziállat gondozása stresszcsökkentő hatású, ráadásul csökkenti a kortizolszintet és a vérnyomást is. A szakértők szerint a háziállattartás számos egyéb előnnyel is járhat, mint például a társas együttlét, a kötelességtudat és a céltudatosság, nem beszélve a fizikai aktivitásról, amelyet egy kisállat (legtöbbször egy kutya) megkövetel. A tanulmányban több mint 1300, 50 éves és idősebb egészséges felnőtt kognitív adatait elemezték.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Kárpátalja.ma