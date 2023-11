A rendszeres mozgás az elmét is frissen tartja

Ha arra a kérdésre keressük a válaszokat, hogy miért éri meg mozogni, akkor számtalan érv sorolható fel, gyakorlatilag gondolkodás nélkül. Azért, mert egészséges, mert karban tartja az elmacskásodásra hajlamos testet, azért, mert állóképességet, fittséget biztosít, azért, mert a támogatásával a súlykontroll is könnyedebben megvalósítható. Viszont kevesen érvelnek úgy, hogy azért, mert a szellemi kapacitások kiaknázásához is nagyban hozzájárulhat a rendszeres testedzés. Pedig kétségtelen, hogy ez a felvetés komoly jelentőséggel bír, és nagyon is megfontolásra érdemes.

Miként függ össze a test a szellemmel?

Ez az a témakör, ami annyira tág, és olyan sok mindent foglal magába, amivel egyetlen cikkben képtelenség kimerítően, kielégítően foglalkozni. Így most nagyon leszűkítve arra koncentrálunk, hogy a sportszerek rendszeres, sőt tudatos alkalmazásával milyen szellemi szinten tapasztalható előnyök élhetőek át. Mert akad belőlük bőven, és ez jó hír.

Az első és legfontosabb pozitívum, ami akár húsz perc testmozgás után érzékelhető a felfrissülés. Ez olykor nem fizikailag jelentkezik, mert mondjuk egy kiadós súlyzózást, vagy kardiózást követően a test leginkább pihenésre, regenerációra vágyik. Ám a szellem szárnyal. Nem a véletlen műve, hogy sokan tudatosan választják a hajnali, reggeli edzést, hiszen így a testüket akkor fárasztják le, amikor még energikusak, ugyanakkor a szellemüknek adnak egy jó adag löketet, lendületet a nap további menedzseléséhez. Hogy az érem másik oldalára is rámutassunk, sokan pedig azért preferálják az esti testmozgást, mivel így tudják a leghatékonyabban lecsendesíteni a zakatoló gondolataikat, az elméjüket. Változó, hogy kinek mi az, ami egyénileg a legjobb, de az biztos, hogy kár lenne pusztán a fizikumra koncentrálni, amikor egyéb pozitívumok is kiaknázhatóak.

Mi újság a fókuszáltsággal?

A kutatások azt is vizsgálták, mégpedig hosszadalmasan, hogy milyen hatást gyakorol a testmozgás a koncentrációs képességre. Ez van, akinek a gyenge pont, mert könnyen elkalandozik a figyelme, megint más úgy érzi, itt teljesít a legjobban. Az biztos, legalábbis az erre irányuló vizsgálódások arra mutattak rá, hogy a test edzése, ezáltal az adott gyakorlatsorok kivitelezése fokozza a koncentrációt, erősíti, fejleszti a fókuszálás képességét. Valahol ez nem is olyan meglepő fordulat, hiszen ha a figyelem a testre irányul, márpedig azért egy edzésprogram során nagyrészt erről beszélünk, akkor a csapongó elme megállapodik, és adott „problémára” helyezi a fókuszt. S ahogy ez gond nélkül megy az edzés alatt, úgy utána is elérhetővé, kiaknázhatóvá válik.

Mi a fiatalság titka?

Ha erre a dilemmára létezne egyetemes, konzekvens felelet, akkor valószínűleg az öregedés már ismeretlen lenne a Föld bolygón. De itt még nem tartunk. Ott, azonban igen, hogy a felmérések alapján, akik rendszeresen heti több alkalommal végeznek testmozgást nemcsak, hogy fizikailag tűnnek fiatalabbnak (s amúgy a szerveik életkora is ezt támasztja alá, azaz nem látszatról van szó), hanem a szellemük is, vagyis a mentális kapacitálhatóságuk szignifikánsan kiemelkedőbb azokénál, akik a mozgást hírből sem ismerik.

