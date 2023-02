A tél hatása az ekcémára

Télen még azt is kínozhatják a száraz bőr kellemetlenségei, akinek egyébként az év többi időszakában nincsenek ilyen jellegű panaszai. Az ekcémás betegeknek pedig a hideg hónapok valóságos tortúrát jelenthetnek. A jó hír, hogy ha megértjük az ok-okozati összefüggéseket, néhány egyszerű praktikával „ép bőrrel“ átvészelhetjük a téli időszakot.

Az ekcéma az egyik leggyakoribb bőrprobléma, mondhatjuk, hogy mára népbetegséggé vált. A csecsemőktől kezdve az idősekig, nőket és férfiakat egyaránt érinthet, ráadásul amilyen gyakori, olyan rejtélyes kórkép, mivel az orvostudomány még nem tudta pontosan feltérképezni, min múlik, hogy valaki ekcémás lesz-e vagy sem. Azt már beazonosították, hogy többféle fajtája létezik, például a kontaktekcéma, mely bizonyos allergén anyagokkal való érintkezés után jelentkezik. Másik típusa az atópiás dermatitisz, amely egy veleszületett hajlamra visszavezethető, krónikus bőrgyulladás. A különböző ekcémákban közös, hogy mindegyik a bőr szárazságával, kipirosodásával, viszketésével jár együtt, illetve gyakori a hólyagok, sebes csomók megjelenése is. Szintén közös tulajdonságuk, hogy télen erősödnek a panaszok, fellángolnak a tünetek, és ez lelkileg és fizikailag egyaránt nagyon megterhelő tud lenni az érintettek számára. Ebbe azonban nem kell beletörődni, mert tehetünk ellene!

Az időjárás hatása a bőrre

A hidegebb hőmérséklet több téren is hatással van kültakarónkra. Egyrészt ha fázunk, libabőrösek leszünk, másrészt hidegben csökken a bőr vérkeringése és faggyútermelése is, ami miatt szárazabbá válik a hámréteg, vagyis a bőr legfelső rétege. Bőrünk vízkészletének nem kedvez az sem, hogy télen gyakrabban fúj a szél, aminek következtében több nedvesség párolog el a felszínéről. Márpedig a száraz bőr az ekcémás foltok előszobájának tekinthető.

Ezenkívül a téli hónapokban megnő a levegő szennyezettsége is: a városban a szmog miatt, vidéken a tüzelő anyagokkal való fűtés következtében. Ezáltal a bőrünk nap mint nap rengeteg veszélyes, irritáló anyaggal érintkezik, amelyek egy része rá is tapad a felszínére, és mindez fokozza a gyulladásos bőrpanaszokat.

Ezek alapján logikus megoldásnak tűnhet, hogy az ekcémások a lehető legkevesebbet tartózkodjanak a szabadban a téli hidegben. Ám sajnos azzal sem teszünk jót bőrünknek, ha a fűtött szobában igyekszünk áttelelni, mert a fűtés nagyban csökkenti a levegő páratartalmát, és a száraz levegő szintén rossz hatással van bőrünk nedvességtartalmára. Ráadásul újabb kutatások szerint a kevesebb napfény miatti alacsony D-vitamin-szint ugyancsak nem kedvez az ekcémás bőrnek.

Influenzaszezon = ekcémaszezon?

Különösen atópiás ekcémánál figyelhető meg, hogy ha lebetegedünk (legyen az egyszerű nátha vagy torokgyulladás), akkor máris jobban begyullad a bőr, erősödik a viszketés. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy az ekcémás bőr immunrendszere kórosan túlműködik a külső és belső ingerek hatására. Télen pedig általában több a fertőzéses megbetegedés, és emiatt az ekcéma is többet kínoz.

Ezzel összefüggésben a gyakori kézmosás is hozzájárul indirekt módon az ekcémás panaszok súlyosbodásához. Hogy elkerüljük a fertőző betegségeket, jóval többet mosunk kezet (különösen a koronavírus-járvány óta), alkoholos kézfertőtlenítőket használunk, ezek pedig mind erősen szárítják, irritálják a bőrfelszínt.

Homoktövisolaj, ami nélkülözhetetlen a téli arcápolásban. Bár meleg ruhadarabokba öltözve sokkal kevesebbet mutatjuk a külvilágnak bőrünket, a téli időszakban sem feledkezhetünk el a körültekintő ápolásáról, sőt! A hidegebb hónapokban még inkább törődésre szorul a kültakarónk, hogy bársonyosan puha és egészséges maradjon.

A stresszfaktor

Egyre több a bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az ekcéma lelki állapotunkkal is összefüggésben van. Stressz vagy depresszió hatására sokaknál erősödnek a bőrpanaszok, a kortizol nevű stresszhormon ugyanis negatívan befolyásolja immunrendszerünk, ezáltal közvetve a bőr működését. Télen pedig a napfényhiány miatt egyébként is nyomottabb a hangulatunk, így hajlamosabbak vagyunk a depresszióra, és a stresszre is érzékenyebben reagál szervezetünk.

A helyes téli bőrápolás

Mindenek előtt fontos, hogy megelőzzük, illetve csökkentsük a bőr szárazságát. Tisztálkodáshoz a hagyományos szappanok, tusfürdők helyett használjunk bőrkímélő pH-jú termékeket, utána pedig hidratáljunk. A legjobb, ha kifejezetten ekcémás bőrre kifejlesztett krémmel kenjünk magunkat, mivel ezekben találhatóak olyan összetevők, amelyek pótolják a nedvesség- és zsírtartalmát, valamint erősítik a bőr védőgátfunkcióját. A gondos krémezés legyen napi rutinunk része, különösen ha stresszesebb vagy beteges időszakot élünk meg, mivel mint írtuk, ilyenkor belobbanhat az ekcéma.

Tartózkodjunk a szabadban bátran, különösen napfényes napokon, hogy töltekezzünk egy kicsit D-vitaminnal, de előtte krémezzük be arcunkat gazdagabb formulájú krémmel, hogy védjük a kiszáradástól. Emellett természetesen a sapkáról, sálról, kesztyűről se feledkezzünk el. És ha már az öltözködésnél tartunk: a kötött pulóverek, kardigánok ugyan melegek, de sokszor anyaguk (gyapjú, moher) irritálja az ekcémára hajlamos bőrt, ezért szerencsésebb választás a pamut felső.

A fűtés szárító hatását ellensúlyozzuk gyakori szellőztetéssel és párologtatással, szerencsére ma már igen elterjedtek a hideg párásító készülékek. Ha tehetjük, járassunk egyet a munkahelyünkön és a hálószobánkban is. Ennek híján jótékony hatású kehet, ha a mosógépből kivett ruhákat az ágyunk mellé teregetjük ki, mert az azokból párolgó nedvesség is növeli a szoba levegőjének páratartalmát.

Végezetül ne feledkezzünk el a belsőleges hidratálásról sem. Télen ugyan kevésbé vagyunk szomjasak, de bőrünknek ugyanúgy szüksége van a 1,5-2 liter folyadékra, ezért kortyoljunk gyakran a vizes palackunkból!

Forrás: hazipatika.com