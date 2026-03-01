Ismét megjelent az afrikai sertéspestis Kárpátalján

Laboratóriumi vizsgálat erősítette meg az afrikai sertéspestis kórokozójának jelenlétét az Ungvári járásban. A vírust egy vaddisznó tetemében mutatták ki, melyre a Kapuszög (Vorocsovo) község melletti erdőben találtak rá.

A vírus terjedésének veszélye miatt a térségben szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be.

A 45 kg súlyú állat tetemét 2026. február 26-án fedezték fel az Ungvári Katonai Erdészet területén.

Az Állami Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat dolgozói, valamint állategészségügyi szakemberek a helyszínen kórtani mintát vettek, ami megerősítette az ASP-vírus jelenlétét.

A helyi lakosok és turisták figyelmébe!

A vírus kórokozója Kapuszög községtől 4 kilométerre, az Ungvári Katonai Erdészethez tartozó erdőség Szokolec vadászterületén bukkant fel.

A hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy kerüljék a környék erdőinek látogatását. A vírus ugyanis könnyen terjed cipőn, ruházaton vagy közlekedési eszközökön, és a falvakba jutva a házi sertések tömeges elhullását okozhatja.

A szakértők jelenleg is a járvány felszámolásán dolgoznak, fokozott megfigyelés alatt tartják a karanténzóna vadon élő és haszonállatait. A lakosokat arra kérik, ha elhullott vaddisznót találnak az erdőben, semmilyen körülmények között ne érjenek hozzá.

Gyanús eset észlelésekor nagyon fontos a helyi önkormányzat vagy az állatorvosi rendelő dolgozóinak értesítése.

Az afrikai sertéspestis ugyan nem jelent közvetlen veszélyt az ember egészségére, de a haszonállatok állományának teljes pusztulásával hatalmas gazdasági károkat okoz.

