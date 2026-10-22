Öt étel, mely segít fiatalon tartani az arcbőrt

Bár az öregedés nem állítható meg, egyáltalán nem mindegy, mit eszünk, ha sokáig szeretnénk megőrizni az arcbőr feszességét.

A ráncok kialakulása az öregedés természetes velejárója, mégsem mindegy, hogyan gondoskodunk bőrünkről az évek során. A megfelelő fényvédelem mellett az étrend is szerepet játszhat abban, hogy bőrünk mennyire marad hidratált, rugalmas és ellenálló. De mégis mely ételeket érdemes gyakrabban a tányérra tenni? Lássuk, miket javasol a BBC szakértője.

Öregedésgátló ételek: így hatnak az arcbőrre

A bőr öregedését számos tényező befolyásolja: a genetikai adottságok, az idő múlása, a napfény, a légszennyezés és az életmód egyaránt szerepet játszik benne. Az évek előrehaladtával fokozatosan csökken a kollagén mennyisége, ez pedig a bőr rugalmasságának mérséklődésével és a ráncok megjelenésével jár. Bár nincs egyetlen csodaszer vagy szuperélelmiszer, amely ezt meg tudná állítani, az alábbi ételek fogyasztásával mégis jelentősen lelassíthatjuk ezt a folyamatot.

Színes zöldségek és gyümölcsök

A sárga, narancssárga, piros és sötétzöld növények gazdagok antioxidánsokban, amelyek segíthetnek mérsékelni az oxidatív stressz okozta sejtkárosodást. Ilyenek:

Sárgarépa: béta-karotint tartalmaz, amelyből a szervezet szükség szerint A-vitamint állít elő. Ez a vitamin fontos a bőr normál működéséhez.

béta-karotint tartalmaz, amelyből a szervezet szükség szerint A-vitamint állít elő. Ez a vitamin fontos a bőr normál működéséhez. Paradicsom: likopinban gazdag, amely antioxidáns hatású növényi vegyület.

likopinban gazdag, amely antioxidáns hatású növényi vegyület. Piros és sárga paprika: kiváló C-vitamin-források. A C-vitamin szükséges a kollagéntermeléshez.

kiváló C-vitamin-források. A C-vitamin szükséges a kollagéntermeléshez. Spenót és más sötétzöld leveles zöldségek: karotinoidokat és számos más értékes mikrotápanyagot tartalmaznak.

karotinoidokat és számos más értékes mikrotápanyagot tartalmaznak. Citrusfélék, kivi és bogyós gyümölcsök: C-vitaminnal és további antioxidánsokkal járulnak hozzá a változatos étrendhez.

C-vitaminnal és további antioxidánsokkal járulnak hozzá a változatos étrendhez. Mangó: karotinoidokat és polifenolokat is tartalmaz.

Tipp: kevés olívaolajjal javítható a paradicsomban és a sárgarépában található zsírban oldódó karotinoidok felszívódása.

Olajos magvak, diófélék

A bőr külső védőrétegének megfelelő működéséhez zsírokra is szükség van. Az olajos magvak emellett E-vitamint is biztosítanak, amely antioxidáns hatásával hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Ajánlott választás:

Mandula: E-vitamint és telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

E-vitamint és telítetlen zsírsavakat tartalmaz. Dió : növényi omega-3 zsírsavak forrása.

: növényi omega-3 zsírsavak forrása. Mogyoró és fenyőmag : értékes E-vitamin-források.

: értékes E-vitamin-források. Lenmag és chiamag : növényi omega-3 zsírsavakat biztosítanak.

: növényi omega-3 zsírsavakat biztosítanak. Napraforgómag: E-vitaminban gazdag, salátákhoz és zabkásához is jól illik.

Olajos halak

A tengeri halak omega-3 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek részt vesznek a szervezet normál működésében, de szerepet játszanak a gyulladásos folyamatok szabályozásában is. Érdemes rendszeresen beilleszteni az étrendbe a heringet, szardíniát, makrélát és lazacot.

Fermentált élelmiszerek

A bélrendszer és a bőr működése között összetett kapcsolat van, amelyet bél–bőr tengelynek neveznek. A bélmikrobiom összetételét az étrend is befolyásolja, a változatos, rostban gazdag táplálkozás pedig támogatja a bélben élő mikroorganizmusokat. Ezeket érdemes kipróbálni:

Natúr joghurt : fehérjét és kalciumot biztosíthat, egyes változatai élő baktériumkultúrákat is tartalmaznak.

: fehérjét és kalciumot biztosíthat, egyes változatai élő baktériumkultúrákat is tartalmaznak. Kefir : fermentált tejtermék, amelyben különböző mikroorganizmusok találhatók.

: fermentált tejtermék, amelyben különböző mikroorganizmusok találhatók. Savanyúkáposzta : rostokat és a fermentáció során kialakuló hasznos vegyületeket biztosít.

: rostokat és a fermentáció során kialakuló hasznos vegyületeket biztosít. Kimcsi: fermentált zöldségekből készülő koreai étel.

fermentált zöldségekből készülő koreai étel. Kombucha: fermentált tea. Fontos tudni, hogy ennek cukortartalma termékenként eltérő lehet.

Hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonák

A növényi élelmiszerek rostjai segíthetik a bélmikrobiom sokféleségének fenntartását, a hüvelyesek és a teljes kiőrlésű gabonák pedig további fontos tápanyagokat biztosítanak. Ezekkel tehetjük változatosabbá a menüt:

babfélék (bab, lencse, csicseriborsó);

(bab, lencse, csicseriborsó); zab, zabpehely ;

; barna rizs;

teljes kiőrlésű kenyér;

friss fűszernövények.

Mennyi idő után vehető észre az étrend hatása a bőrön?

A bőr állapotának változása nem egyik napról a másikra történik. A BBC-nek nyilatkozó Jean Krutmann, a Leibniz Környezeti Orvostudományi Kutatóintézet bőrgyógyászprofesszora szerint az antioxidánsok rendszeres fogyasztása esetén általában nyolc-tíz hétbe telik, mire mérhető hatás jelentkezik a környezeti ártalmakkal szembeni védelemben. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenkinél ennyi idő alatt lesznek kevésbé láthatók a ráncok. A hatás függ az étrendtől, az életkortól, a bőr állapotától és számos más tényezőtől is. A legfontosabb tehát a hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott táplálkozás.

A fényvédelem is fontos

Bármennyire változatosan táplálkozunk, az étrend önmagában nem képes megakadályozni a napfény okozta bőröregedést. A megfelelő fényvédelem ezért továbbra is alapvető: széles spektrumú, legalább 30-as fényvédő használata, tartós napsütésben pedig védruházat viselése ajánlott.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció, bernardbodo / Envato

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