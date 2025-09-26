Az alkohol káros hatásai a szervezetre

Az alkohol káros hatásait nem lehet eléggé hangsúlyozni. Még az alkalmi fogyasztás is számos káros következménnyel járhat.

Összemegy az agy

Ha hosszú ideig sokat iszik, az alkohol hatással lehet az agya kinézetére és működésére. Az agysejtek megváltoznak, sőt, kisebbé válnak: a túl sok alkohol tehát összezsugoríthatja az agyadat. Ez pedig nagy hatással lehet a gondolkodási, tanulási és emlékezési képességedre – írja a WebMD.

Árt a szívnek

A túl sok alkohol káros a szívre. Az alkohol okozhat:

Fokozott pulzusszámot.

Vérnyomás-emelkedést.

Szabálytalan szívverést.

A szív gyengülését (kardiomiopátiát).

De mi van azokkal a cikkekkel, amelyek azt állítják, hogy a vörösbor jót tesz a szívnek? Van néhány tanulmány, amely laboratóriumi tesztekben a vörösbort a jobb szívegészséggel hozza összefüggésbe. De egyetlen kutatás sem bizonyítja, hogy a vörösbor javítaná az emberek szívegészségét.

A mentális egészséget is megviseli

Az alkohol depresszáns hatású. A hosszú távú alkoholfogyasztás mentális egészségügyi problémákhoz, például szorongáshoz és depresszióhoz vezethet. Krónikus visszaélés paranoiát és hallucinációkat is okozhat.

Még az alkalmi fogyasztás is láncreakciót indíthat el, amely hatással van a közérzetre. A gátlások csökkenése rossz döntésekhez vezethet, amelyeknek tartós következményei lehetnek – például egy kapcsolat vége, baleset vagy jogi problémák. Ezek a következmények mindegyike olyan zavart okozhat, amely negatív hatással lehetnek a mentális egészségre.

Tönkreteszi a májat

A máj szinte az összes alkoholt lebontja, amit elfogyasztunk, és ennek során rengeteg méreganyagot dolgoz fel. Idővel a túlzott alkoholfogyasztás zsírosítja a szervet, és vastagabb, rostos szövetek képződnek benne. Ez korlátozza a véráramlást, így a májsejtek nem kapják meg a túléléshez szükséges tápanyagokat. Ahogy elhalnak, a máj hegesedik, és nem működik többé megfelelően, ami májcirrózishoz vezet.

