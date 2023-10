A világ számos országában az alma a legtöbbet fogyasztott gyümölcs. Többféle színű és ízű fajta elérhető, a kulináris élmény mellett azonban számos egészségi előnnyel is járhat a fogyasztása. Mutatjuk, miért érdemes neked is minél többet enned belőle.

Ha egy közepes méretű almát elfogyasztasz – nyersen, a héjával együtt –, azzal 95 kalóriát, 0,5 gramm fehérjét, 25 gramm szénhidrátot, 19 gramm cukrot és 4,4 gramm rostot vihetsz be a szervezetedbe. Ezenkívül a napi C-vitamin-szükségleted 9 százalékát is fedezni tudod ekkora mennyiséggel. Ez a vitamin elengedhetetlen egyebek mellett az immunrendszer megfelelő működéséhet, a gyorsabb gyógyuláshoz, a vas hatékonyabb felszívódásához, valamint a kollagéntermeléshez is – mindezt tehát részben biztosítani tudod a rendszeres almafogyasztással.

Emellett azonban még számos egyéb előnye is lehet annak, ha gyakran eszel ebből a gyümölcsből.

Az alma bámulatos hatásai:

Védi a szívet – Már számos tanulmány összefüggésbe hozta az almafogyasztást a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával. Egyes eredmények szerint már napi 100-150 gramm alma elfogyasztása jelentősen csökkenthet a szívbetegség, a magas koleszterinszint és a magas vérnyomás rizikóját. A napi almafogyasztás emellett 27 százalékkal csökkentheti a stroke, és 25 százalékkal a szívbetegség miatti halálozás esélyét.

Jót tesz az emésztőrendszernek – Az alma kiváló pektinforrás. A pektin egy oldható rost, amely javíthatja az emésztést, és megkönnyítheti a székletürítést. A pektin emellett a prebiotikumok közé sorolják, amely azt jelenti, hogy serkenti a bélrendszerben a jótékony baktériumok – az úgynevezett probiotikumok – szaporodását és aktivitását.

Segítheti a fogyást – Az alma magas víz- és rosttartalommal, emellett viszont alacsony a kalóriatartalommal büszkélkedhet. Segítségével tehát hosszabb idei jóllakottnak érezheted magadat, ezáltal pedig csökkenthet a napi kalóriabeviteled. Egy kutatás résztvevőinél például megfigyelték, hogy a gyakori almafogyasztás jelentősen csökkentette a testtömegindexet (BMI), egy másik tanulmány pedig a gyorsabb fogyással is összefüggésbe hozta ezt a gyümölcsöt.

Hozzájárulhat a cukorbetegség megelőzéséhez – Napi két alma fogyasztás egyes kutatások szerint akár 36 százalékkal is csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, a napi fél adagnál is kevesebbet fogyasztókhoz viszonyítva. Ennek oka vélhetően a gyümölcsben található flavonoidok magas koncentrációja, amely hozzájárulhat a vércukorszint mérsékléséhet és az inzulinérzékenység fokozásához.

Csökkenti a rák kialakulásának kockázatát – Az alma antioxidánsokban is igen gazdag, ezáltal képes semlegesíteni a rákot okozó szabad gyököket. Az almában lévő fitokemikáliák lassíthatják a rákos sejtek növekedését, illetve gátolhatják azok szaporodását. A magas rosttartalom emellett a vastag- és végbélrák elleni védekezésben is segíthet. A szakértők szerint az almafogyasztás csökkentheti továbbá a mell-, a tüdő-, a prosztata- és bizonyos emésztőrendszeri rákok rizikóját is.

Támogatja az agy egészségét – A gyümölcsökben és zöldségekben található antioxidánsok a kognitív funkciók megőrzésében is segíthetnek. Ennek különösen az idősebbek körében van nagy jelentősége. Az almában lévő egyik antioxidáns, a kvercetin például megóvja az agy neuronjait az oxidatív stressztől, ezáltal pedig segíthet az Alzheimer-kórt megelőzésében.

Az almaevés egyeseknél kockázatokkal is járhat

A mérsékelt almafogyasztásnak általában nincsenek mellékhatásai. Egyesek azonban kevésbé tolerálják a magas rosttartalmú, illetve a fruktózt és szorbitot is rejtő életeket – és bizony az alma is ebbe a kategóriába sorolható. Az érzékenyebbeknél emésztési problémák és fokozott puffadás jelentkezhet almaevés után.

Bár nem túl gyakori, létezik almaallergia is, az érintetteknek pedig értelemszerűen kerülniük kell az almát és azt tartalmazó ételek fogyasztását, ha nem szeretnék, hogy kellemetlen panaszaik lépjenek fel. Gyakori ugyanakkor a nyírfa-alma keresztallergia, amely azt jelenti, hogy a nyírfapollenre érzékeny személyeknél az alma fogyasztása is allergiás tüneteket vált ki. Ennek oka, hogy az immunrendszer nem tud különbséget tenni az almafehérje és a nyírfapollen között. Egyes becslések szerint az alma által kiváltott keresztallergia a nyírfaallergiások nagyjából 70 százalékát érinti.

Fontos továbbá megemlíteni, hogy bizonyos esetekben az almamagok lenyelése is gondot okozhat. 1-2 mag elfogyasztása még valószínűleg nem jár komoly panaszokkal, ha azonban nagyobb mennyiséget nyelsz le belőle – összerágva –, akkor egy rendkívül mérgező vegyület (cianid) szabadulhat fel az almamagból. Nem árt tehát óvatosnak lenni.

Forrás: hazipatika.com