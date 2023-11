Az egészségre veszélyes mandarint hoztak be Ukrajnába

Az egészségre káros citrusfélét hoztak be Egyiptomból Ukrajnába – tudatta november 21-én a TSZN.

A mandarinban a dimetoát hatóanyagú növényvédőszerek tartalma meghaladja a megengedett normát.

A tájékoztatás szerint a mérgező mandarinszállítmányból Ukrajnán kívül még Görögországba jutott.

A növényvédőszer megengedett mennyiségének 33-szorosát találták meg a mandarinokban. A görög hatóságok már ki is vonták a forgalomból a veszélyes déligyümölcsöt. Az ukrán hatóságok azonban egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást az ügyben, hogy a veszélyes szállítmány Ukrajna mely megyéjébe került.

A dimetoát hatóanyagú növényvédőszereket sokféle növényi kultúrában használják. A szívórágó kártevők széles köre ellen hatásos kontakt- és gyomorméreg. Fel is szívódik a növénybe, ami hosszú hatástartamot biztosít, a kijuttatás után betelepülő kártevőket is pusztítja. Az összesodródott levelek belsejében rejtőzködő levéltetveket is kiirtja.

Amennyiben az érték a megengedettnél magasabb hányingert, gyengeséget, álmosságot, légzési nehézséget, hasi fájdalmat, hasmenést, súlyos mérgezés esetén eszméletvesztést, görcsöket és bénulást okozhat.

Kárpátalja.ma