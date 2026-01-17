Az extrém hideg rejtett veszélyei

Az elhúzódó, rendkívüli hideg időjárás fokozott egészségügyi kockázatot jelent.

A következő napokban a hőmérséklet több helyen akár mínusz 15 Celsius-fok alá csökkenhet. Ilyenkor a szociális intézmények kötelesek befogadni a rászorulókat, ilyenkor ugyanis életveszélyes huzamosabb ideig az utcán tartózkodni. De miért is jelents komoly veszélyt a hideg, illetve miért nem szabad félvállról venni a zord téli időjárást?

Hogyan reagál a szervezet az extrém hidegre?

A hideg környezet fizikai stresszt jelent, amikor ugyanis a test hőmérséklete csökken, a bőr és a végtagok vérellátását szűkíti a szervezet, így több vért (tehát az életben maradáshoz szükséges oxigént és tápanyagokat) tud a létfontosságú szervekhez eljuttatni. Ez azonban növeli a szív- és érrendszer terhelését, emeli a vérnyomást, és akár szívritmuszavart is okozhat. A karokban és a lábakban csökkent vérellátás miatt ráadásul a szövetek idővel elhalnak, és fagyási sérülések keletkeznek. Ezek súlyossága attól függ, hogy milyen mértékű a sejtkárosodás és a szövetroncsolódás.

Hipotermia és fagyási sérülések

Kihűlés (hipotermia) akkor lép fel, ha a szervezet belső hőmérséklete veszélyesen alacsonyra, tartósan 35 fok alá süllyed. A testhőmérséklet 32 fokra vagy az alá csökkenése már életveszélyes lehet. Kihűlés fenyegetheti az embert, ha hosszabb ideig 10 fok alatti hidegben vagy 20 fok alatti hőmérsékletű vízben tartózkodik – figyelmeztet az Országos Mentőszolgálat. A korai figyelmeztető jelek:

remegés,

fáradtság,

zavartság,

mozgáskoordinációs problémák.

Extrém hidegben fagyási sérülések is kialakulhatnak, különösen az ujjakon, orron, füleken és lábujjakon. Ezek súlyos esetben maradandó szövetkárosodást okozhatnak, sőt a fertőzés és az üszkösödés kockázatát is növelhetik. Fagyási sérülést jelezhet:

hólyagos bőrfelszín,

lüktető, égő fájdalom,

bőrpír vagy kékes elszíneződés,

zsibbadás,

üszkösödő (vörös, lilás, majd fekete) bőr.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

Az idősek szervezete lassabban alkalmazkodik a hideghez, ezért esetükben nagyobb a kihűlés veszélye, illetve a szív- és érrendszeri betegségek is könnyebben súlyosbodhatnak. A hideg idő fokozott kockázatot jelent a csecsemőkre és a kisgyermekekre nézve is, mivel testük gyorsabban veszít hőt. Különösen óvatosnak kell lenni a krónikus betegséggel élők esetében: a szív-, tüdő- és anyagcsere-problémák ilyenkor nagyobb eséllyel vezethetnek szövődményekhez.

Emellett nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik fűtetlen vagy rosszul fűtött környezetben élnek, illetve akiknek nincs lehetőségük fedél alá húzódni a fagy elől. A hirtelen betörő mínuszok miatt éppen ezért a szociális intézmények a vörös kód visszavonásáig kötelesek befogadni a hajléktalanokat.

Amikor azonnal mentőt kell hívni

Hipotermia vagy súlyos fagyási sérülés gyanúja esetén azonnal fordulj orvoshoz, vagy hívjon mentőt! A gyors beavatkozás életet, vagy adott esetben végtagot menthet.

Így előzze meg a bajt:

Öltözzön rétegesen! Viseljen sapkát, sálat és kesztyűt is! Lehetőleg meleg és vízhatlan lábbelit válasszon!

Viseljen sapkát, sálat és kesztyűt is! Lehetőleg meleg és vízhatlan lábbelit válasszon! Mínusz 10 Celsius-fok alatt, valamint erős szélben és nagy ködben csak akkor induljon útnak kisgyermekkel, ha az elkerülhetetlen !

! Ha hosszabb útra indul autóval, mindenképpen legyen feltöltve a telefon ja, és vigyen magával meleg takarót, illetve egy termoszban meleg folyadékot is!

ja, és vigyen magával meleg takarót, illetve egy termoszban meleg folyadékot is! A hideg időben is fontos a napi minimum 2 liter folyadék fogyasztása. Az alkoholos italokat viszont kerül je, azok ugyanis növelik a végtagok hőleadását, ezzel pedig elősegítik a kihűlést!

je, azok ugyanis növelik a végtagok hőleadását, ezzel pedig elősegítik a kihűlést! Ha fagyban kimegy, a kezét és arcát kenje be E-vitaminban és olajokban gazdag krémmel!

E-vitaminban és olajokban gazdag krémmel! Ha fázik, mozgassa át magát! Ezzel javíthatja a vérkeringését. A kihűlt testrészeket azonban ne dörzsölje erősen, inkább hazaérve langyos vízzel melegítsje át!

Ezzel javíthatja a vérkeringését. A kihűlt testrészeket azonban ne dörzsölje erősen, inkább hazaérve langyos vízzel melegítsje át! A tartós fázás, vacogás, fájdalom vagy zsibbadás már a kihűlés vagy a fagyás előjele is lehet. Előzze meg a további lehűlést testmozgással, vagy húzódjon be valahová melegedni!

Nedves ruhádat, cipődet minél előbb cserélje szárazra!

Mínusz 10 fok alatt már fennáll a fagyás veszélye, ezért fém tárgyat semmiképpen se fogjon meg kesztyű nélkül !

! Figyeljen a lakás hőmérsékletére! Zárt térben is veszélyes lehet, ha a hőmérséklet huzamosan 15 °C alá csökken. Mint ahogy arra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelmeztet: idős rokont, ismerőst ne hagyj sokáig magára, időnként ellenőrizd, hogy rendesen be van-e fűtve az otthona!

