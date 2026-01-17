Extrém hideg időjárás várható a következő napokban

Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint kemény fagyokra számíthatunk országszerte a következő napokban.

A meteorológusok szerint hétvégén és a jövő hét folyamán megmarad a fagyos időjárás Ukrajnában, amelyet az arktikus levegő és egy északkelet felől érkező erős anticiklon okoz.

A légnyomás fokozódik, és a levegő kitisztulása hozzájárul a további hőmérsékletcsökkenéshez.

A következő napokban éjszakánként -15 és -20 °C között alakul a hőmérséklet, helyenként azonban -22 és -25 °C is lehet. Napközben átlagosan -4 és -14 °C lesz.

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint megyénkben átlagosan -10 és -15 °C között alakul a hőmérséklet, napközben 0 és -5 °C lesz.

Kárpátalja.ma