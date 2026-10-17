Barna cukor a fehér helyett: valóban jobb?

Barna vagy fehér cukor? A szín alapján könnyű egészségesebbnek gondolni az egyiket, de a különbség jóval kisebb, mint sokan hinnék.

A fehér kristálycukor lényegében szacharóz, amelyből a feldolgozás során eltávolítják a melaszt. A barna cukor ezzel szemben melaszt tartalmaz, ezért sötétebb a színe és jellegzetesebb az íze, ami miatt sokak fejében automatikusan egészségesebb. A sötétebb szín, a melaszos íz és a kevésbé finomított hatás valóban azt az érzést keltheti, hogy táplálóbb választásról van szó. De vajon valóban így van?

Fehér vagy barna cukor?

A barna és a fehér cukor egyaránt hozzáadott cukornak számít, így egyik sem tekinthető egészséges élelmiszernek. A barna változat jellemzően azért barna, mert melaszt tartalmaz, ami az ízét, színét és állagát is megváltoztatja. Ettől azonban a cukor nem válik jelentősen értékesebb tápanyagforrássá. Az Amerikai Szívgyógyászati Társaság a barna és a fehér cukrot is a hozzáadott cukrok közé sorolja.

Miért tartjuk a barna cukrot egészségesebbnek?

Bár a barna cukor a benne lévő melasz miatt összességében picivel több ásványi anyagot tartalmaz, ám ez mégse jelent érdemi egészségügyi előnyt. Ahhoz, hogy számottevő mennyiségű tápanyaghoz jussunk belőle, túl sokat kellene ennünk, ami a fent említett okoknál fogva semmiképp sem javasolt.

Melyik hizlal jobban?

Egyik sem számottevően: mindkettő hozzáadott cukor, így a mennyiség sokkal fontosabb, mint az, hogy barna vagy fehér változatot választunk. A cukorral kapcsolatban a legjobb stratégia ezért egyszerűen az, ha kevesebbet használunk belőle. Például a kávéba vagy teába tett cukor mennyiségét fokozatosan is csökkenthetjük.

Melyik emeli meg kevésbé a vércukorszintet?

A barna cukor sem jobb megoldás: bár a barna és fehér cukor összetétele és feldolgozása némileg eltérhet, mindkettő hozzáadott cukor, amelyet érdemes korlátozni. Cukorbetegség vagy inzulinrezisztencia esetén ezért nem szabad a barna cukrot szabadon használható alternatívának tekinteni csak azért, mert barna.

Akkor melyiket válasszuk?

Ha kizárólag a fehér és a barna cukor között kell választani, egészségügyi szempontból egyik sem jelent olyan előnyt, ami miatt egyértelműen a másikat kellene választani. A döntés inkább ízlés és felhasználás kérdése lehet: a barna cukor karamellesebb, melaszosabb íze bizonyos süteményekhez vagy desszertekhez jól illik, míg a fehér cukor semlegesebb ízű. A valóban egészségesebb csere az, ha a cukor mennyiségét csökkentjük, és ahol lehet, természetes módon édesítünk, például gyümölccsel.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Getty Images

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →