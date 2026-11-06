November 6-án, pénteken Beregszászban tartott előadást Bocskor Zita dietetikus, életmód-tanácsadó, négygyermekes édesanya. Az Ápolt test, békés lélek – a nőiesség ajándéka Isten szemével című előadás a női lét szépségeiről, kihívásairól, valamint a testi és lelki egészség megőrzésének fontosságáról szólt.

Az egybegyűlteket Taracközi Marianna lelkésznő üdvözölte. A lelkészeknek és lelkészfeleségeknek szervezett alkalom áhítattal kezdődött, melyet Szemere Judit lelkésznő tartott.

Lehetünk-e szépek, ápoltak, nőiesek és igényesek úgy, hogy közben hitelesen éljük meg keresztény hitünket?

Ezt a kérdést járta körül Bocskor Zita, hangsúlyozva, hogy a nőiesség, a szépség és az önmagunkról való gondoskodás nem áll ellentétben a keresztény értékrenddel. Éppen ellenkezőleg: a testünk iránti felelősség, az egészségünk megőrzése és a lelki egyensúlyra való törekvés mind hozzátartoznak a teljes, kiegyensúlyozott élethez.

Az előadás egyik központi gondolata az volt, hogy

nőnek lenni Isten ajándéka, amelyet nem csupán elfogadnunk, hanem értékelnünk és gondoznunk is kell.

A szépség ugyanis nem kizárólag a külső megjelenésben rejlik. Legalább ennyire fontos a belső béke, az önelfogadás, a szeretet és az a harmónia, amelyet egy nő önmagában és környezetében képes megteremteni.

Bocskor Zita szakmai tapasztalataira támaszkodva beszélt a helyes táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a megfelelő pihenés, a személyes higiénia és az intim egészség jelentőségéről is. Kiemelte, hogy a megelőzés, a rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok és a tudatos életmód különösen fontos szerepet töltenek be a nők életében.

Külön figyelmet kapott az önmagunkra fordított idő kérdése.

A lelkészfeleségek és a szolgálatban részt vevő nők gyakran egyszerre több szerepben igyekeznek helytállni: feleségként, édesanyaként, segítőként és a közösség aktív tagjaként. A másokról való gondoskodás közben azonban könnyen háttérbe szorulhatnak saját szükségleteik.

Az előadó arra hívta fel a figyelmet, hogy az önmagunkról való gondoskodás nem önzés, hanem felelősség. Hiszen aki folyamatosan másoknak ad az idejéből, figyelméből és szeretetéből, annak saját testi és lelki erőforrásait is szükséges megőriznie.

Az előadás üzenete túlmutatott a külső ápoltság és az egészséges életmód kérdésén. Arra emlékeztetett, hogy a női szépség nem a tökéletességben, hanem az önazonosságban, a méltóságban, a hitben és a belső harmóniában rejlik.

Mert a nő igazi szépsége nem csupán abban mutatkozik meg, ahogyan kinéz, hanem abban is, ahogyan él, szeret, gondoskodik és hitéből erőt merít.

A program Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulhatott meg.

Kárpátalja.ma

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