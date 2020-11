„Olyan ez, mint egy csapda” – sportfüggőség és túlevés

A függőségekről általában elsőként az alkohol- és droghasználat jut eszünkbe, pedig ennél sokkal szélesebb a paletta. A viselkedési függőségek gyakran még veszélyesebbek, mert nehezebben vesszük észre, valljuk be magunknak. Sőt, a sportfüggőség sokszor elismerésnek örvend a társadalomban. A következő vallomásban egy huszonéves lány mesél az evészavaráról és sportfüggőségéről.

Örülnék, ha múltidőben tudnék beszélni a problémáról, de jelenleg is „szenvedek” benne. Úgy gondolom, ez velem is marad örökre, de folyamatosan idomulok hozzá, és napról napra tanulom kezelni és próbálom megérteni.

Ha egy szóval kellene jellemeznem, talán olyan ez, mint egy csapda, amibe beleestem elég rég, és próbálok kimászni belőle, ami nehéz, mert csúszós a talaj, és visszaesni egyszerűbb, mint kapaszkodni felfelé.

Már gyerekként elég rossz mintákat kaptam az étkezésre vonatkozóan. Apukám tömte belénk az ételt, „ami a tányéron van, azt meg kell enni.” Anyukámnak egyáltalán nem volt fontos, hogy mit, mikor és hol eszik, vagy mit esznek a gyerekek. Ez apukám dolga volt, aki korán meghalt. Ezután a nagyim lett az „ételfelelős”, de ő sem volt valami egészségtudatos. A 4. osztályig minden reggel nutellás gofrit vittem a suliba.

Soha nem volt kontrollálva, mit egyek. Amit akartam, azt kaptam. Ha ez reggel 6-kor fornetti, vagy vacsorára McDonalds, akkor az. Sokáig nem is érdekelt egyébként, hogy mindig eszem. Heti ötször sportoltam, versenyeztem, nem híztam el nagyon.

Nyolcadikban indultam meg a lejtőn. Divattá vált a fogyás, a vékony nő lett az ideál. Az összes vékony lányt kedvelték az osztályban, a dagibbakat meg jobb esetben békén hagyták, rosszabban kinevették és csúfolták.

Kattant valami nálam. Én is vékony akartam lenni. Azt akartam, hogy engem is szeressenek. Nemcsak az osztálytársak, hanem otthon is. Azt gondoltam, hogy a vékonyság az ára a szeretetnek. Elkezdtem hát kevesebbet enni. Koplalni. Napi 500 kalória, aztán 1 alma volt a napi menü. Közben a heti ötszöri sport továbbra is megmaradt. Nem fogytam, ellenben edzésből hazaérve ruhástól estem be az ágyba. Alig volt energiám, de nem tudtam látványosan fogyni.